サンシャイン60展望台から見る　11月の満月　ビーバームーン観賞会　参加のお知らせ

株式会社タムロンは、2025年11月5日（水）、東京・池袋の「サンシャイン60展望台 てんぼうパーク」で開催される「サンシャイン60展望台 てんたいパーク※ 11月の満月 ビーバームーン観賞会」に参加いたします。

本イベントでは、フォトグラファーである、もろんのん氏の協力のもと、満月や夜景をよりキレイに美しく撮るコツやポイントなどを解説いただきます。また、満月撮影に必要な望遠レンズを中心に、最新レンズの展示や、その場でお試しいただけるレンズ体験会を実施いたします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

※サンシャイン60展望台で年間を通じて開催される天体イベントの総称です。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43231/table/232_1_452e66c4aa237459f017b8b82b02bfee.jpg?v=202510230857 ]■フォトグラファー／もろんのん

主に商品、旅、ポートレートを撮影し、広告や雑誌などの撮影で幅広く活躍。 YouTube「もろんのんTV」を通じて写真撮影術やおすすめ旅Vlogを伝える。

X(https://x.com/moron_non)

Instagram (https://www.instagram.com/moron_non/)

YouTube (https://www.youtube.com/@moron_non)

■イベントに関するお問い合わせ

本イベントに関するお問い合わせは下記よりお願いいたします。

tamron_photo_pr@tamron.co.jp

＜株式会社タムロンについて＞

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、様々な産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。



＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ、各種光学用デバイス部品 他

＜読者の方からの商品に関するお問い合わせ先＞

タムロンレンズ お客様相談窓口 ナビダイヤル

0570-03-7070 ※一般電話から市内電話料金でご利用いただけます。

受付時間 平日9:30～18:00（土日・祝日・弊社指定休業日は除く）

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6703-6685におかけください。