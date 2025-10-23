中国国際航空『第38回東京国際映画祭』に協賛

中国国際航空股份有限公司

中国国際航空(以下、エアチャイナ) は、2025年10月27日(月)から11月5日(水)まで開催される『第38回東京国際映画祭（以下、TIFF）』に協賛いたします。

TIFF は、1985年に日本およびアジアの映画産業の発展を目的に始まった、日本で唯一の国際映画製作者連盟（FIAPF）公認の国際映画祭です。本年もアジア最大級の国際映画祭として、東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流を促進することをミッションに掲げています。

エアチャイナは、人と人とをつなぎ、感動をもたらす映画の持つ力に深く共感し、映画をはじめとする文化の交流や発展に貢献することを目指す当社の理念と本映画祭の趣旨とが合致したことから、協賛する運びとなりました。

映画祭期間中は、会場周辺や主要エリアに掲出される交通広告・動画広告において、当社のロゴやプロモーション映像が放映される予定です。また、公式プログラム、ポスター、屋外上映スクリーン横などにもロゴマークが掲出されます。

中国国際航空は、映画祭を通じて映画の魅力を広めるとともに、日本とアジア、そしてアジアから世界へ、文化交流の促進に貢献してまいります。

＜第38回東京国際映画祭 開催概要＞

■開催期間

2025年10月27日（月）～11月5日（水）

■会場

日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区

■公式サイト：https://2025.tiff-jp.net/ja/