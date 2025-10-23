“運ぶ・支える・守る”をもっとスマートに！現場の困りごとを解決する技術が集結

RX Japan 株式会社

2025年10月29日（水）から3日間、ポートメッセなごやで開催される「名古屋 スマート物流EXPO」「名古屋 スマート工場EXPO」では、物流・製造の“現場の困りごと”をスマートに解決する最新技術が一堂に集結します。EVトラックの実車展示をはじめ、 “運ぶ・支える・守る”をテーマに、現場の課題に寄り添うテクノロジーが多数登場。人手不足・脱炭素・安全対策といった社会課題に挑む現場テックの最前線を、名古屋から発信します。ぜひ取材にお越しください。

【運ぶ】“静かに走るトラック”が街を変える？EV化で進む物流の未来

取材 申し込みはこちら :https://www.nepconjapan.jp/hub/ja-jp/press.html?utm_campaign=prtimes_251023&utm_medium=other&utm_source=other

脱炭素・騒音対策・人手不足といった、物流業界が直面する課題に対し、EVトラックの導入が新たな解決策として注目を集めています。本展では、話題の新興EVメーカー３社（ASF社、ZO Motors社、フォロフライ社）が、最新のEVトラックを実車展示。「見て・触れて・聞ける」貴重な機会です。

＜注目ポイント＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26157/table/1830_1_12034bb249e9da6c812785ab4631d49d.jpg?v=202510230257 ]

＜展示予定 車種 一覧（一部抜粋）＞

ASF2.0（ASF）F11VS（フォロフライ）ZM6（ZO Motors）

※10/2時点、敬称略、順不同

【支える】日常業務をスマートアシスト！働きやすさが進化する現場へ

物流・製造現場の課題である人手不足や属人化に対し、「運ぶ」「測る」「管理する」作業を効率化するスマートな技術が集結。現場のムダを減らし、日常業務の作業効率と安全性を高める製品が揃います。現場の“ちょっとした困りごと”を解決する、かゆいところに手が届く製品が注目を集めています。

ロジテムエージェンシー（株）

足元でスマートに操作する 次世代タイプの電動台車

電動台車で荷物移送できるため、荷物の運搬作業が激変します。曲がり角はもちろん、Ｕターンやバック走行もスムーズに移動できるので、どんな狭い現場でも手軽に使えます。ハンドル付きであれば、初めての人でも手軽に操作できるのが魅力です。

（株）エスマット

マットの上に「置くだけ」。自動発注まで可能

「置くだけ」で在庫の数や推移を見える化し、AIが最適な在庫量を提案。人間には難しい在庫ごとの最適化を強力にサポートします。欠品防止や在庫過多の削減を実現するだけでなく現場のムダも減らし、効率化と属人化の防止にも寄与します。在庫管理から即日解放されたい方にオススメです。

IDEC AUTO-ID SOLUTIONS（株）

ハンズフリーで作業効率 大幅UP！

バーコード読取りをしつつ、両手自由な作業ができるウェアラブルバーコードリーダー。わずか44gの軽量設計で疲労度を軽減し、長時間装着の運用も可能に。スキャナを置いたり持ち上げたりする必要がなく、両手を自由に使えるため、作業効率が大幅UPします。

【守る】“人の動きと心”を見える化！安全と健康を支えるスマート技術

現場の安全対策は、“見逃さない・気づく・予防する”が新常識に。

作業者の動きや心身の状態をリアルタイムで把握することが、事故防止・教育支援・健康管理の鍵となります。本展では、人の動きと心を見える化する技術が集結。安全性と働きやすさを両立する次世代ソリューションに注目が集まっています。

トビー・テクノロジー（株）

見方を知ると、現場が変わる

アイトラッキング（視線追跡・視線計測）は、人がどこを見ているかを可視化し、熟練者の言語化されていないカン・コツを引き出せます。「目視検査の見落し防止」「設備点検の質向上」「作業中の無駄・事故削減」など様々な場面で活用が広がっています。ブースでは体験も可能です。

メディカル・データ・ビジョン（株）

見えない疲労の”見える化”革命

スマートフォンで顔を10秒撮影するだけで、自律神経の状態を高精度に測定。疲労やストレス度を客観的に把握でき、計測結果に応じた食事や休息などの生活アドバイスを提示します。 メンタル悪化のアラート・予兆をよりスピーディーに確認し、従業員の健康管理に活用できます。

（株）ムクイル

骨格追跡AIソリューション

作業者の骨格をリアルタイムで追跡し、作業精度を自動で評価する「骨格追跡AI」技術を開発。この技術により、熟練者のノウハウがデータとしてシステム化され、作業精度のばらつきを未然に防ぎます。作業の精度向上、教育コストの削減などの課題を解決します。

＜展示会 開催概要＞

展示会名：[名古屋］スマート物流 EXPO - 物流DX/ロボット/カーボンニュートラル展 -(https://www.smart-logistic.jp/nagoya/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes_251023&utm_medium=other&utm_source=other)

会 期 ：2025年10月29日(水) - 31日(金) 10:00 - 17:00

会 場 ：ポートメッセなごや 主 催 ：RX Japan株式会社

同時開催展：

第8回［名古屋］ネプコン ジャパン -エレクトロニクス 開発・実装展 -

第8回［名古屋］オートモーティブ ワールド -クルマの先端技術 展

[名古屋] ファクトリーイノベーション Week 2025

※今年は、出展社数 600社 / 来場者数 33,000名を見込む

取材 申し込みはこちら :https://www.nepconjapan.jp/hub/ja-jp/press.html?utm_campaign=prtimes_251023&utm_medium=other&utm_source=other

★ 一般来場希望の方は、こちら(https://www.nepconjapan.jp/nagoya/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1/YDNkAUc0QE7i/wid8kSTR9KY6BXQ33L0=&utm_campaign=prtimes_251023&utm_medium=other&utm_source=other)よりご登録ください。

――― お気軽にご相談ください ―――

取材していただくにあたり、出展社へのインタビューや製品デモンストレーションの撮影をご希望でしたら、事務局側でスケジュール調整することも可能です。

業界の最新動向や開発秘話に触れる貴重な機会として、ぜひご活用ください。

また、ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。