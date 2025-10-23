こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ペッパーフードサービス初の海鮮居酒屋事業「かいり」の新店舗「牡蠣海幸かいり 吉祥寺店」が11月1日(土)にグランドオープン！
かいり継承後初の新店舗、吉祥寺限定メニューで海鮮の新たな魅力を発信
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2025年3月にM&Aにより事業継承した海鮮居酒屋「かいり」の新店舗、海鮮居酒屋「牡蠣海幸かいり 吉祥寺店」を2025年11月1日(土)にオープンいたします。この海鮮居酒屋「かいり」は、名物である「痛風鍋」が若年層を中心に幅広い年齢層から人気を博し、現在渋谷・恵比寿で3店舗を展開しております。吉祥寺店は「かいり」事業継承後、当社として初めての新規出店です。また、新規出店にあたって既存メニューの他に新メニュー22品を自社開発。伊勢海老を贅沢に使用した吉祥寺店限定の痛風鍋(要予約制)や、痛風鍋の出汁を使用した「痛風ダレのおでん」などを販売し、既存店の良さを引き継ぎながら「海鮮」の新たな魅力を発信して参ります。
【吉祥寺店の特徴】
■名物「痛風鍋」を中心に、かいりの魅力を一堂に集約
「かいり」各店で人気を博してきた痛風鍋を主軸に、牡蠣・海老・蟹などの海鮮を贅沢に盛り込んだ構成。
さらに吉祥寺店限定で、伊勢海老をまるごと使用した特別痛風鍋（予約制）も登場します。伊勢海老の旨味を極限まで引き出した至福の一品です。
吉祥寺店限定 伊勢海老「痛風鍋」：2人前9,680円(税込)
※２人前～注文可能、※写真は２人前
■吉祥寺店では、渋谷・恵比寿両店の“いいとこどり”のメニューが勢揃い
既存の「牡蠣貝鮮かいり」「海老×牡蠣かいり」の人気メニューを融合し、痛風鍋を中心とした海鮮料理の集大成を展開しています。
大粒生牡蠣：１個638円(税込)
海老しゃぶ：3,490円(税込)
■かいり初！「炙り」で調理した鮮魚や魚介の旨味を活かした一品料理が新登場
「マグロのカマ焼き」や「本日の鮮魚 一本焼き」などの炙り焼き、痛風鍋の出汁を応用した「痛風ダレのおでん」など、シンプルだからこそ旨い！一品料理を揃えています。
痛風ダレのおでん（大根・こんにゃく・卵・厚揚げ）：1,200円(税込)
マグロのカマ焼き：1,628円(税込)
■店舗
テーブル個室・小上がり個室を完備、幅広いシーンでご活用ください。落ち着いた和モダン空間でお食事を気軽に楽しめます。
■店舗概要
店舗名：牡蠣海幸かいり 吉祥寺店
所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目14－25 吉祥寺第2マーブルビル 2F
開店日：2025年11月1日（土）
営業時間：平日17:00～23:00／土日祝15:00～23:00
席数：カウンター、テーブル個室、小上がり個室あり
■「かいり」HP
https://kai-ri.jp/
