SCG、フォーブス・グローバルCEO会議2025に参加「包括的グリーン成長」や「AIとテクノロジーの統合による持続可能で競争力のある成長の創出」に関して意見を交換
ジャカルタ、インドネシア -Media OutReach Newswire- 2025年10月23日 - SCGは、インドネシアのジャカルタで開催された「フォーブス・グローバルCEO会議2025：転換する世界の中で」に参加しました。「持続可能な博愛」をテーマとしたこの会議では、世界中からビジネスリーダーが集い、経済、技術、環境の各方面において世界情勢が変化する中で、持続可能なビジネス慣行を推進するためのビジョンを交換しました。
写真提供：フォーブス・グローバルCEO会議2025
SCGの社長兼最高経営責任者のタマサック・セタウドム[mh1]は、環境の持続可能性と経済成長の両立を目指す事業戦略である「包括的グリーン成長」のコンセプトを発表しました。このアプローチは、テクノロジー、イノベーション、人工知能（AI）を主要なツールとして活用することで、能力を強化し、長期的な競争優位性の構築を図るというものです。
こうした目標の達成に向けて、AI、ロボット工学、ディープテックなどのテクノロジーを導入し、生産効率の向上、サプライチェーン能力の拡大、製造プロセスにおける炭素排出量の削減に取り組んでいます。効率性とビジネス機会の両方を考慮しながら二酸化炭素排出量を削減する低炭素セメントの開発は、その明確な例の一つです。
さらにSCGは、パートナーやサプライチェーンと連携し、共有されたテクノロジーやデータを活用することで、成長と持続可能なプラスの影響を同時に促進する「インパクトチェーン」を創出しています。
包括的グリーン成長のコンセプトは、環境スチュワードシップにとどまりません。テクノロジー、イノベーション、競争力を含めた長期的な成長アプローチであり、企業が持続的に成長し、グローバル市場で競争しながら、より良い世界を次世代に引き継ぐことを実現します。
フォーブス・グローバルCEO会議について
フォーブス・グローバルCEO会議は、世界有数のビジネスメディア機関のフォーブス・メディアが主催する、リーダーたちが集う国際サミットです。この会議は、持続可能な開発、イノベーション、技術変革など、グローバルビジネスに関わる重要な課題についての見解や戦略的思考を交換する場となっています。世界各国の主要企業の上級幹部が一堂に会し、経済とビジネスの将来の方向性を共同で策定します。
写真提供：フォーブス・グローバルCEO会議2025
