世界遺産「古都奈良の文化財」シンポジウム開催 考古学の権威と六社寺の代表が、1300年にわたる奈良の歴史について語ります

公益社団法人 奈良市観光協会（所在地：奈良市三条本町 会長：増尾 朗）は、世界遺産「古都奈良の文化財」が登録25年を迎えた2023年に始まったシンポジウムを今年も開催します。第3回となる今回は、『平城京の終焉とその後』をテーマに、考古学の権威・田邉 征夫氏（公益財団法人 元興寺文化財研究所所長）と六社寺の代表らが登壇します。





【日時】2025年12月7日（日）13:00～16:00（開場12:30）

【会場】奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～ 能楽ホール

（奈良市春日野町101）

【参加】参加費無料・事前申し込みが必要です

【定員】約400名（申込多数の場合は抽選）

【プログラム内容】

①基調講演

テーマ：『平城京の終焉とその後』

講演者：田邉 征夫 氏（公益財団法人 元興寺文化財研究所所長）

②シンポジウム

考古学の権威と六社寺の代表が、1300年にわたる奈良の歴史について語ります。

登壇予定者：田邉 征夫 氏、奈良市長/仲川 げん 氏

東大寺、興福寺、春日大社

元興寺、薬師寺、唐招提寺

※各社寺の登壇者は未定です。

【お申し込み方法】Googleフォーム（下記の二次元コードから）または往復ハガキにてお申し込みください。往復ハガキの場合は、参加者全員の氏名・代表者の住所・電話番号をご記入の上、下記までお申し込みください（1枚につき2名まで）。

宛先：〒630-8122 奈良市三条本町8-1 シルキア奈良2階 奈良市観光協会「シンポジウム」係

締切：令和7年11月20日（往復ハガキは令和7年11月20日必着）

【注意事項】

・参加者には、受付メールまたは返信ハガキ（往復ハガキ申込者）を送付します。当日はメールまたはハガキを持参してください。

・取得した個人情報は参加申し込みの連絡、受付以外には使用しません。また、本人の同意がなければ第三者に個人情報を提供しません。