第84回日本公衆衛生学会総会に協賛
オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下当社）は、2025年10月29日（水）～31日（金）の３日間、グランシップ（静岡県コンベンションアーツセンター）で開催される第84回日本公衆衛生学会総会に協賛します。当社は、尿中のナトカリ比を測定するナトカリ計と運動強度を測る活動量計などのほか、心電計付き上腕式血圧計や携帯型心電計などの機器をブースで展示します。
日本公衆衛生学会は、日本の公衆衛生の向上・増進に寄与する科学的エビデンスの創出とそれに基づく公衆衛生活動の実践・評価と政策への提言、人財育成を目的として活動しています。今回の学会総会のテーマは「フェーズフリーの地域づくりと健康危機管理」です。当社は高血圧予防で注目されているナトリウムとカリウムの比率（ナトカリ比）を随時尿で簡便に測定できるナトカリ計や、独自のアルゴリズムで歩行と生活活動を識別し、運動強度（METs）を算出できる活動量計のほか、血圧測定と一緒に心電図を記録できる心電計付き上腕式血圧計や、動悸や息切れなどの症状を感じた時に簡易に心電図を記録できる携帯型心電計などの測定機器をブースで紹介します。
当社は、循環器事業ビジョンとして「脳・心血管疾患の発症ゼロ（ゼロイベント）」を掲げており、医療従事者および研究者とともに、家庭での継続的な血圧測定の普及や、危険な不整脈である心房細動の早期発見に取り組んでいます。今後も学会活動をグローバルで積極的に進め、医療から信頼されるデバイスとサービスを提供することで世界中の一人ひとりの健康ですこやかな生活に貢献します。
■第84回日本公衆衛生学会総会の概要
テーマ：フェーズフリーの地域づくりと健康危機管理
会長 ： 尾島 俊之 先生（浜松医科大学健康社会医学講座）
会期 ： 2025年10月29日（水）~10月31日（金）
会場 ： グランシップ（静岡県コンベンションアーツセンター）
詳細 ： 公式ホームページをご参照ください。
URL：https://plaza.umin.ac.jp/~jsph84/index.html
■今回展示する主な機器
ナトカリ計 HEU-001F Na+K+scan
主な特長
・尿中のNa/K比（ナトカリ比）を測定
・高血圧の予防や治療における減塩・カリウム摂取の動機づけに便利
※本製品は医師や医療関係者が使用する研究用機器です
URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/medical/products/HEU-001F/index.html
HEU-001F Na+K+scan本体
活動量計 Active style Pro HJA-750C
主な特長
・独自のアルゴリズムで歩行と生活活動を識別し、METs＊を算出
＊運動強度の単位。安静時を1とした場合、ある身体運動がその何倍のエネルギーを消費するかで、活動の強度を示すもの
※本製品は医師や医療関係者が使用する研究用機器です
URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/medical/products/HJA-750C/index.html
Active style Pro HJA-750C本体
心電計付き上腕式血圧計 HCR-7800T
主な特長
・血圧測定と一緒に心電図を記録
・スマートフォンアプリ「OMRON connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析。「心房細動の可能性」など6パターンの解析結果をお知らせ
・記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる
※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です
※医療機器承認番号：30400BZX00028000
URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hem/hcr-7800t.html
HCR-7800T本体
使用イメージ
アプリ画面イメージ（心房細動の可能性を表示）
携帯型心電計 HCG-8060T
主な特長
・携帯に便利な軽量・コンパクトサイズ
・記録できる心電図は1誘導と6誘導の2種類
・スマートフォンアプリ「OMRON connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析、心房細動の可能性など6パターンの解析結果をお知らせ
・記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる
※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です
※医療機器承認番号：30400BZX00046000
URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hcg/hcg-8060t.html
HCG-8060T本体 使用イメージ
携帯型心電計 HCG-8010T1
主な特長
・12誘導心電計のV4相当部位の心電図波形を記録できる
・本体の指電極に右手人さし指、胸電極を素肌の左胸部にあて、本体ボタン1つで簡単に心電図を記録
・心電図波形と解析結果は、スマートフォンアプリ「OMRON connect（オムロンコネクト）」で確認。解析結果は、「心拍速め」「心拍遅め」「拍動に乱れ」「波形に乱れ」「乱れなし」「解析できません」の組み合わせで、計13種類で表示される
※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です
※医療機器認証番号：305AABZX00059000
URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hcg/hcg-8010t1.html
HCG-8010T1本体
アプリ画面イメージ（乱れなし） 使い方は、右手人さし指を指電極に、胸電極を素肌の左乳首の下約5cmに密着させるだけ