秋冬展「とらやトリビア ～江戸時代編～」を、虎屋 赤坂ギャラリーにて開催
和菓子の「とらや 赤坂店」(東京都港区赤坂4-9-22)の地下1階に位置する「虎屋 赤坂ギャラリー」にて、2025年11月1日（土）～2026年2月15日（日）の期間、虎屋のトリビアをテーマにした展示を開催いたします。
■概要
本展示では、江戸時代（1603～1867）を中心に、虎屋にまつわるさまざまな「トリビア」を約40点集めました。つい誰かに話したくなる虎屋のあれこれを、ぜひ会場でお楽しみください。
■展示の見どころ■
創業から東京出店までのトリビアを年代順にご紹介
京都で創業した室町時代後期から、京都の店はそのままに東京店を開設した明治2年（1869）までの虎屋のあゆみをたどります。
〈例〉あの天才芸術家もお得意様だった！
国宝「八橋蒔絵螺鈿硯箱」ほか、数々の名品を生みだしたことで知られる尾形光琳（1658～1716）。
虎屋には光琳からの注文記録が残っており、お納めした『色木の実』（下画像）など10種類の菓子を、再現模型やスライドショーでご紹介します。
＜より詳しく知りたい方は？＞
それぞれのトリビアには、適宜QRコードを設置しています。
史料についてもっと深く知りたい！ 明治時代以降虎屋はどうなったの？ といったさらに詳細な情報は、スマートフォンなどからご覧いただけるようにしました。
ギャラリーを出る頃には、「虎屋通」になっているかも！？
虎屋の歴史を物語る史料が登場
会場中央では、現在の就業規則に相当する、文化2年（1805）の「掟書」（下画像）、お客様へ菓子をお届けするのに使用した、伝元禄11年（1698）の竹虎青貝井籠（トップ画像）など、トリビアにまつわる史料を月替わりで展示します。
＊展示スケジュール（いずれも複製品）
11月1日～12月1日：「掟書(おきてがき)」
12月2日～12月24日：「店員役割書(てんいんやくわりがき)」
12月25日～2026年1月19日：竹虎青貝井籠(たけとらあおがいせいろう)
1月20日～2月15日：「院御所様行幸之御菓子通(いんのごしょさまぎょうこうのおかしかよい)」
会場で来場者アンケートにご協力いただいた方には、オリジナル壁紙画像をプレゼントいたし
ます。
■基本情報■
展示タイトル：虎屋 赤坂ギャラリー秋冬展「とらやトリビア ～江戸時代編～」
展示期間：2025年11月1日（土）～2026年2月15日（日）※入場無料
展示期間中の休館日：11月6日（木）、1月6日（火）、2月6日（金）＊赤坂店休業日に準じる
時 間：9:30～18:00
＊年末年始は変更となる場合があります。最新情報はとらや公式HPをご確認ください。
場 所：虎屋 赤坂ギャラリー（東京都港区赤坂4-9-22 とらや 赤坂店 地下1階）
地下鉄赤坂見附駅A出口より徒歩約7分
電 話：03-3408-2402（担当部署／虎屋文庫）
※画像ご利用希望の際は、問い合わせ先へ事前にご一報くださいませ。
本件に関するお問合わせ先
㈱虎屋 マーケティング部 広報担当：龍 旭佳
電話：03-3408-4128 FAX：03-3408-6274 MAIL：pr@toraya-group.co.jp
▼取材に関するお問合せは、下記よりお願いいたします▼
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=4tZtuRO4b7eZ94LrSLfLxg%3D%3D
