日本オラクル株式会社

Oracle AI World、ラスベガスおよびカリフォルニア州サニーベール ― 2025年10月23日

（本資料は米国2025年10月14日にオラクル・コーポレーションより発表されたプレスリリース(https://www.oracle.com/news/announcement/ai-world-oracle-and-amd-expand-partnership-to-help-customers-achieve-next-generation-ai-scale-2025-10-14/)の抄訳です）

オラクルとAMD(https://www.amd.com/ja.html)（NASDAQ: AMD）は本日、お客様がAIの機能やAI活用の取り組みを大規模に展開できるようにするため、世代を超えて続いてきた連携を大幅に拡大することを発表しました。長年にわたる共同イノベーションから一歩進んで、「Oracle Cloud Infrastructure(https://www.oracle.com/jp/cloud/)（OCI）」は、AMD Instinct(TM) MI450シリーズGPUを搭載したAIスーパークラスターを一般向けに初めて提供するローンチ・パートナーとなります。まずは5万基のGPUの展開を2026年第3四半期から開始し、2027年以降にさらに展開を拡大していきます。

この発表の基礎となったのは、オラクルとAMDの連携による、OCI上のAMD Instinct GPUプラットフォームのエンド・カスタマーへの提供です。2024年にAMD Instinct MI300Xを搭載した構成が登場し、その後AMD Instinct MI355X GPUを搭載した「OCI Compute」の一般提供へと拡張しました。こういった機能は、ゼタスケールOCI スーパークラスターで利用可能になります。

次世代のAIモデルが既存のAIクラスタの限界を超えていくなか、大規模なAIキャパシティへの需要が加速しています。このワークロードのトレーニングと実行には、極めて大きい規模と効率性を実現するように設計された、柔軟でオープンなコンピューティング・ソリューションが必要です。OCIが計画した新しいAIスーパークラスターは、AMDの「Helios」ラック設計によって強化されています。これには、AMD Instinct MI450シリーズGPU、「Venice」と呼ばれる次世代AMD EPYC(TM) CPU、および「Vulcano」と呼ばれる次世代AMD Pensando(TM)の高度なネットワーキングが含まれます。この垂直に最適化されたラックスケールのアーキテクチャは、大規模なAIのトレーニングと推論のため、パフォーマンス、スケーラビリティ、エネルギー効率を最大化できるように設計されています。

Oracle Cloud Infrastructureのエグゼクティブ・バイスプレジデントであるマヘッシュ・シャガラジャン（Mahesh Thiagarajan）は次のように述べています。「お客様は、世界で最も野心的なAIアプリケーションを構築しており、そのようなアプリケーションには堅牢でスケーラブル、かつ高性能なインフラストラクチャが必要です。最新のAMDプロセッサ・イノベーションをOCIの安全で柔軟なプラットフォーム、さらに『Oracle Acceleron』による高度なネットワーキングと組み合わせることで、お客様は自信を持って限界を広げることができます。EPYCからAMD Instinctアクセラレータまで、10年にわたるAMDとの連携を通じて、この次世代のAIに対するお客様のニーズを満たすために、最高のコスト・パフォーマンスを実現し、オープンでセキュア、拡張可能なクラウド基盤を提供し続けていきます。」

AMDのデータセンター・ソリューション・ビジネス・グループ担当エグゼクティブ・バイスプレジデント兼ゼネラル・マネージャーのForrest Norrod氏は、次のように述べています。「AMDとオラクルは、今後もクラウドにおけるAIイノベーションをリードしていきます。AMD Instinct GPU、EPYC CPU、AMD Pensando(TM)の高度なネットワーキングにより、オラクルのお客様は次世代のAIのトレーニング、ファインチューニング、導入に対応する強力な新機能を得ることができます。AMDとオラクルは、大規模なAIデータ・センター向けに構築されたオープンで最適化されたセキュアなシステムを通じて、AIの導入を加速させています。」

AMD Instinct MI450シリーズGPUをOCIに搭載

AMD Instinct MI450シリーズGPUを搭載したシェイプは、高パフォーマンスで柔軟なクラウド導入オプションのほか、広範なオープンソース・サポートを提供できるように設計されています。これは、今日の最も高度な言語モデル、生成AI、高パフォーマンス・コンピューティング・ワークロードを運用しているお客様にとって、理想的な基盤となります。OCI上にAMD Instinct MI450シリーズGPUを活用することで、お客様は次のようなメリットを享受できます。

- 飛躍的な計算能力とメモリー: AIトレーニング・モデルのメモリー帯域幅が増えることで、お客様はより迅速に成果を得て、より複雑なワークロードに対処でき、モデル分割の必要性を減らせます。AMD Instinct MI450シリーズの各GPUが、最大432 GBのHBM4と20 TB/sのメモリー帯域幅を備えており、前世代よりも50%大きいモデルのトレーニングと推論をすべてメモリー上で実行できます。- AMDによって最適化されたHeliosラック設計: 密度の高い液冷式の72 GPUラックを介して、パフォーマンス密度、コスト、エネルギー効率を最適化しながら、大規模に運用できます。AMDのHeliosラック設計では、UALoEスケールアップ接続とイーサネット・ベースのUltra Ethernet Consortium（UEC）連携スケールアウト・ネットワーキングを統合して、レイテンシを最小限に抑え、ポッドおよびラック間のスループットを最大化します。- 強力なヘッドノード: Veniceという名前の次世代のAMD EPYC CPUで構成されるアーキテクチャで、ジョブのオーケストレーションとデータ処理を加速させることで、お客様がクラスタの利用率を最大化し、大規模なワークフローを合理化できるよう支援します。さらに、このEPYC CPUは、機密コンピューティング機能と組み込みのセキュリティ機能を備え、機密性の高いAIワークロードをエンドツーエンドで保護します。- DPUアクセラレーテッド・コンバージド・ネットワーキング: ライン・レートのデータ取り込みを強化することで、大規模なAIおよびクラウド・インフラストラクチャのパフォーマンスを向上させ、セキュリティ体制を強化します。完全にプログラム可能なAMD Pensando DPUテクノロジーに基づいて構築されたDPUアクセラレーテッド・コンバージド・ネットワーキングは、データ・センターでAIトレーニング、推論、クラウド・ワークロードの次の時代を実現するために必要なセキュリティとパフォーマンスを提供します。- AIに対応するスケールアウト・ネットワーキング: お客様は、将来を見据えたオープン・ネットワーキング・ファブリックを使用して、超高速分散トレーニングと最適化された集合的な通信を活用できます。各GPUにはVulcanoと呼ばれる800 GbpsのAMD Pensando AI-NICを3つまで実装できます。これにより、高度な標準であるRoCEおよびUECに対応する、可逆式で高速、さらにプログラム可能な接続をお客様に提供します。- 革新的なUALinkおよびUALoEファブリック: ワークロードを効率的に拡大し、メモリーのボトルネックを削減し、数兆に及ぶ大規模なパラメータ・モデルを編成するのに役立ちます。スケーラブルなアーキテクチャにより、CPUを介したルーティングなしでホップとレイテンシが最小化され、UALoEファブリックを介して転送されるUALinkプロトコルを介して、ラック内のGPU間で直接つながるハードウェア・コヒーレントなネットワークとメモリー共有が可能になります。UALinkは、AIアクセラレータ用に構築された、オープンで高速な相互接続規格であり、幅広い業界エコシステムに支持されています。そのため、お客様は最も要求の厳しいAIワークロードをオープン・スタンダードベースのインフラストラクチャ上で実行するために必要な柔軟性、スケーラビリティ、信頼性を得ることができます。- オープン・ソースのAMD ROCm(TM)ソフトウェア・スタック: 迅速なイノベーションを実現し、ベンダーに選択の自由を提供します。さらに、一般的なフレームワーク、ライブラリ、コンパイラ、ランタイムなど、オープンで柔軟なプログラミング環境をお客様に提供することで、既存のAIおよびHPCのワークロードの移行を簡素化します。- 高度なパーティション化および仮想化: GPUやポッドのきめ細かいパーティション化、SR-IOV仮想化、堅牢なマルチテナントにより、リソースのセキュアで効率的な使用を促進することで、クラスタを安全に共有し、ワークロードのニーズに基づいてGPUを割り当てることができます。

AIを大規模に構築、トレーニング、推論するお客様の選択肢を増やすべく、OCIは、AMD Instinct MI355X GPUを使用した「OCI Compute」の一般提供も発表しました。これは、GPUを131,072基まで拡張できる大規模な「OCI Supercluster」で使用できます。AMD Instinct MI355Xを搭載した構成は、優れた価値、クラウドの柔軟性、オープン・ソースの互換性を備えた設計です。詳細については、こちら(https://blogs.oracle.com/cloud-infrastructure/post/announcing-general-availability-of-oci-amd-mi355x)およびこちら(https://www.oracle.com/news/announcement/oracle-and-amd-collaborate-to-help-customers-deliver-breakthrough-performance-for-large-scale-ai-and-agentic-workloads-2025-06-12/)をご参照ください。

参考リンク

- Oracle Cloud Infrastructure(https://www.oracle.com/jp/cloud/)の詳細- OCI Compute(https://www.oracle.com/jp/cloud/compute/)の詳細

オラクルについて

オラクルは、広範かつ統合されたアプリケーション群に加え、セキュリティを備えた自律型のインフラストラクチャをOracle Cloudとして提供しています。オラクル（NYSE: ORCL）について、詳しくはwww.oracle.com(https://www.oracle.com/)をご覧ください。

Oracle AI Worldについて

Oracle AI Worldは、お客様やパートナー企業が最新の製品・テクノロジーのイノベーションを発見し、AIがさまざまな業界でどのように活用されているかを知ることができるイベントです。業界の専門家や同じ関心を持つ方々とつながり、すぐに組織にインパクトをもたらす実践的なヒントやインサイトを得ることができます。また、オラクルがクラウドとAIの持つ可能性をいかに最大限に引き出すかを探る絶好の機会でもあります。イベントでは新機能の実演や、識者・業界リーダーの講演も予定されています。詳細は oracle.com/ai-world(https://www.oracle.com/ai-world/)、最新情報やニュースは oracle.com/news(https://www.oracle.com/news/) および linkedin.com/company/oracle(https://www.linkedin.com/company/oracle/) でご確認ください。

AMDについて

AMD は、ハイパフォーマンス コンピューティング、グラフィックスおよびビジュアライゼーション技術の分野で、 55 年以上にわたり革新を牽引してきました。世界中の何十億もの人々、フォーチュン 500 企業、最先端の科学研究機関が、日々の生活、仕事、そして遊びをより良くするために AMD のテクノロジーを活用しています。AMD の社員は、可能性の限界を押し上げるリーダーシップを備えた高性能かつ適応性の高い製品の開発に取り組んでいます。日本 AMD 株式会社は、AMD の日本法人です。AMD が今日を支え、明日を切り拓く取り組みについての詳細は、AMD (NASDAQ: AMD) のウェブサイト(https://www.amd.com/ja.html)、Facebook(https://www.facebook.com/AMDJapan/)、または X(https://twitter.com/amdjapan) をご覧ください。

商標

Oracle、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。

将来の製品に関する免責条項

上記の事項は、弊社の一般的な製品の方向性に関する概要を説明するものです。情報提供を唯一の目的とするものであり、いかなる契約にも組み込むことはできません。なんらかの資料、コード、または機能を提供することを約束するものではなく、購入を決定する際に根拠とされるべきものではありません。オラクル製品に関して記載されている機能の開発、リリース、時期および価格については、弊社の裁量により変更される可能性があります。

将来の見通しに関する記述

本記事におけるオラクルの将来計画、予想、考え、意図に関する記述は、「将来の見通しについての記述」であり、重大なリスクと不確実性を伴う場合があります。こうした記述はオラクルの現在の見通しと実際の結果に影響を及ぼす可能性があり、実際の結果が大きく異なる可能性があります。これらの記述およびオラクルのビジネスに影響を及ぼすその他のリスクに関しては、Form 10-K での オラクルの最新のレポートならびに Form 10-Q の「Risk Factors」など、米証券取引委員会 (SEC) に提出されているオラクルの報告書に記載されます。これらの報告書は、SECのウェブサイトまたはオラクルのウェブサイトoracle.com/investor(https://investor.oracle.com/)からご覧いただくことができます。この記事に含まれる情報はすべて、2025年10月14日現在の情報です。Oracleは、新たな情報や将来起こる出来事を踏まえて記載内容を更新する義務を負いません。