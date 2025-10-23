こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大分県に消防防災ヘリコプター「H145//BK117 D-3」を納入
川崎重工は、大分県に最新型ヘリコプター「H145//BK117 D-3」（以下、D-3）を納入しました。当社のD-3の累計納入25機目となる本機は、D-3で3機目の消防・防災ヘリコプターとして2026年4月から大分県で正式運用が開始される予定です。
D-3 はストレッチャー等の搬出入が容易な後部の観音開きカーゴドアや、フルフラットフロアを備えた無駄のないキャビンスペース、高高度における高いホバリング（空中停止）能力を有しています。これにより山岳地帯で、より安全な救助活動が可能となるほか、スムーズな救急搬送を実現します。さらに、最新のアビオニクス（電子機器）搭載による安全性能の向上およびパイロットの負荷低減や、最新式のメインローター・システム（５枚ブレード・メインローター）による低振動化および整備性の向上などを実現しています。
BK117ヘリコプターは、欧州のエアバス・ヘリコプターズ社と国際共同開発した中型双発機で、消防・防災用途の他、救急医療、警察、報道、人員輸送、物資輸送などで活躍しています。1983年の初号機納入以来、機体の改良を重ね、優れた技術力と高い信頼性により当社納入分（発表日現在）で208機、エアバス社納入分を合わせると全世界で2,000機以上の納入を誇るベストセラー機です。
当社は今後も、BK117ヘリコプターの性能向上および各種用途に合わせた装備品を開発するとともに、これまでの納入実績に裏付けられた高い信頼性や、開発・製造・販売・アフターサービスまで全て当社で行えるきめ細やかなサポート体制を活かし、国内外問わず積極的な営業活動を展開し、快適で安全な空の移動に貢献していきます。
【H145//BK117 D-3型ヘリコプター主要諸元】
https://digitalpr.jp/table_img/2716/120866/120866_web_1.png
※燃料・乗員・乗客など規定された搭載物を全部搭載したときの総重量。
以 上
