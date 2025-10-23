マイクラファン・ショップ祝10周年！感謝を込めた記念キャンペーンを開催。

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入‧製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、自社運営のオンラインストア「マイクラファン・ショップ」の10周年を記念し、10月24日（金）から11月4日（火）までの12日間、特別なキャンペーンを開催いたします。

特設ページ :https://shop.micrafan.com/blogs/news/10th-anniversary

１．2種類の「10周年記念サンキューセット」を限定販売（各\3,900税込）

10年間の感謝を込めて、お得な2種類の記念セットをご用意しました。セットには次回のご注文に使用できるクーポンコードがついています。

セット(1)『おみくじクーポン付きお楽しみぬいぐるみセット』

セット(2)『おみくじクーポン付きSwitch Lightケースセット』

２．親子でチャレンジ！お宝ワード探しクイズ

マインクラフトに出てくるモブやアイテムに関するクイズに挑戦し、答えとなる「秘密のワード」をショップ公式LINEアカウントに送信してください。 正解者全員に次回のお買い物で使える10%OFFクーポンをプレゼントいたします。

■親子でチャレンジ！お宝ワード探しクイズの詳細はこちら

お宝ワード探しクイズ詳細 :https://shop.micrafan.com/blogs/news/treasure-word-hunt_10th_2510

３．豪華商品が当たる！フォロー＆リポストキャンペーン

ショップ公式Xアカウント（＠micrafanshop(https://x.com/micrafanshop)）をフォローし、ハッシュタグ「#マイクラファンショップ10周年」をつけて対象の投稿を引用リポストしていただいた方の中から、抽選で3名様に「マインクラフト ピンボール ミニ」をプレゼントします。

■賞品の「マインクラフト ピンボールミニ」

■フォロー＆リポストキャンペーンの詳細はこちら

フォロー＆リポストキャンペーン詳細 :https://shop.micrafan.com/blogs/news/follow_and_repost_10th_2510

４．最大50％OFF！10周年感謝セール

日頃の感謝を込めて、秋冬アパレル商品を対象に最大50％OFFの「10周年感謝セール」を開催いたします。お得なこの機会にぜひご利用ください。

５．アンケートに答えて500円クーポンゲット

より良いお買い物体験ができるショップとなるため、お客様アンケートを実施いたします。

アンケートにご回答いただいた方全員に500円分のクーポンコードを配布いたします。

■アンケートはこちら

お客様アンケート :https://bit.ly/4oydYb4

これからもファンの皆様に愛されるショップを目指し、魅力的な商品とサービスの提供に努めてまいります。この機会にぜひ、10周年記念キャンペーンをお楽しみください。

■マイクラファン・ショップとは

マイクラファン‧ショップは、マインクラフトの海外‧国内公式ライセンス商品を取り扱うオンラインショップです。今年で10周年を迎え、今後も魅力的なグッズをお届けいたします。さらに、建築コンテストやキャンペーンなどの参加型のイベントも随時開催し、皆様とのつながりを大切にしています。

＜ショップURL＞ https://shop.micrafan.com/

＜公式ショップLINE＞https://page.line.me/wah3771d

＜公式Instagram＞ https://www.instagram.com/micrafanshop/

＜公式X＞ https://x.com/micrafanshop

■インフォレンズ株式会社とは

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズの正規販売代理店です。輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ：東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容 ： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： http://www.infolens.com