炭化ケイ素繊維市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月17に「炭化ケイ素繊維市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。炭化ケイ素繊維に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
炭化ケイ素繊維市場の概要
炭化ケイ素繊維市場に関する当社の調査レポートによると、炭化ケイ素繊維市場規模は 2035 年に約 28.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 炭化ケイ素繊維市場規模は約 5.8億米ドルとなっています。炭化ケイ素繊維に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 16.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、炭化ケイ素繊維（SiC）市場シェアの拡大は、SiCサプライチェーンのスケールアップを支援する公的産業政策の強化によるものです。その代表例が、米国エネルギー省（DOE）による対象を絞った助成金です。これらの助成金は、SiC関連の能力構築に対する資金調達の障壁を低下させます。さらに、公的規制機関による支援強化により、SiCは研究上の関心事から産業界の主要な優先事項へと転換し、プロジェクトの加重平均資本コスト（WAT）が低下することが期待されます。これはサプライヤーの設備投資を促し、スケールアップにおける従来の「死の谷」を回避させる可能性を秘めています。
炭化ケイ素繊維に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/silicon-carbide-fiber-market/85517
炭化ケイ素繊維（CMC）に関する市場調査では、航空宇宙OEMによるSiCベースCMCの採用により市場シェアが拡大することが明らかになっています。当社のレポートでは、主要な航空OEMが、セラミックマトリックス複合材（CMC）が強化相として連続SiC繊維を使用することで、新しいエンジンプラットフォームのライフサイクルコストを削減していることを公表していることを分析しました。競合分析の点では、サフランは、CMCが低圧タービンリングとブレードでますます利用されていると発表しています。さらに、航空機エンジンの調達はリードタイムが長く、容量に左右されるため、各エンジンプログラムは複数年にわたる投資決定につながります。
しかし、複合材料の加工上の課題は、今後数年間の市場成長を制限すると予想されています。SiC繊維をセラミックスまたは金属マトリックス複合材に加工するには、高温焼結や繊維の配向などの特殊の製造方法が必要です。このようなプロセスは、製造に時間、コスト、複雑さを追加します。また、繊維の特性を損なうことなく良好な界面結合を達成することは技術的に困難であり、スケーリングが困難であり、処理能力や設備が限られている産業での使用には適さない。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332443&id=bodyimage1】
炭化ケイ素繊維市場セグメンテーションの傾向分析
炭化ケイ素繊維市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、炭化ケイ素繊維の市場調査は、フォーム別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
