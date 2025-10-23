キオクシア：高画質録画および写真撮影向けmicroSDメモリカード・新モデルの発売について

東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- キオクシア株式会社は、アクションカメラ、スマートフォン[注1]での活用に適したmicroSDメモリカードラインアップに新たに「EXCERIA PLUS G3 microSDメモリカードシリーズ」および「EXCERIA G3 microSDメモリカードシリーズ」を追加し、量販店での販売を10月25日より開始します（1TBのみ2025年12月以降に販売開始予定）。新シリーズは、当社が指定したUGREEN社製のカードリーダー[注2]と組み合わせることで、EXCERIA PLUS G3 microSDメモリカードシリーズでは最大読出速度210MB/sおよび最大書込速度150MB/s[注3] [注4]を実現し、メモリカードからPCへの転送時間を短縮します。この高速動作はメモリカードのバスインターフェーススピードを拡張したもので、指定カードリーダー以外の機器に接続した場合、SDR104モードでの最大読出/書込速度となります。

EXCERIA PLUS G3 microSD メモリカードシリーズ

EXCERIA PLUS G3 microSDメモリカードシリーズおよびEXCERIA G3 microSDメモリカードシリーズは、4KおよびフルHDビデオの撮影と再生に適しており、ビデオスピードクラス30（V30）[注5]、UHSスピードクラス3（U3）[注5]、アプリケーションパフォーマンスクラス2（A2）[注6]に準拠しています。また、最大1TBのストレージ容量を持ち、154,070枚の写真（1800万ピクセル）、5,990分のフルHDビデオ（21Mbps）、および1,258分の4Kビデオ（100Mbps）を保存することができます。

EXCERIA PLUS G3 microSD メモリカードシリーズの最大読出/書込速度・容量：[注2] [注3] [注4]

・従来のEXCERIA PLUS G2 microSD メモリカードシリーズと比較して転送時間が最大52%短縮

-指定カードリーダー使用時での最大読出速度：210MB/s

-指定カードリーダー使用時での最大書込速度：150MB/s（64GB～128GBは90MB/s）

-SDR104モードでの最大読出速度：100MB/s

-SDR104モードでの最大書込速度：90MB/s（64GB～128GBは65MB/s）

・64GB、128GB、256GB、512GB、1TBの容量をラインアップ

EXCERIA G3 microSD メモリカードシリーズの最大読出/書込速度・容量：[注2] [注3] [注4]

・従来のEXCERIA G2 microSD メモリカードシリーズと比較して転送時間が最大37%短縮

-指定カードリーダー使用時での最大読出速度：160MB/s

-指定カードリーダー使用時での最大書込速度：50MB/s

-SDR104モードでの最大読出速度：100MB/s

-SDR104モードでの最大書込速度：50MB/s

・32GB、64GB、128GB、256GB、512GB、1TBの容量をラインアップ

新製品「EXCERIA PLUS G3 microSDメモリカードシリーズ」（https://www.kioxia.com/ja-jp/personal/micro-sd/exceria-plus-g3.html）および「EXCERIA G3 microSDメモリカードシリーズ」（https://www.kioxia.com/ja-jp/personal/micro-sd/exceria-g3.html）の詳細は製品ページをご覧ください。

[注1] 動作確認機器については当社ウェブサイトの動作確認機器ページで最新の情報を確認願います。

[注2]UGREEN社製 CM265 (35506 )を使用して当社の試験環境で特定の条件により得られた結果であり、ご使用機器での速度を保証するものではありません。読出/書込速度は使用する機器等の条件により異なります。(CM265の購入時期によってはCM265のファームウェア更新が必要な場合があります。詳しくはUGREEN社にお問い合わせください。) その他のカードリーダーとの組合せについては「指定カードリーダおよび動作確認カードリーダ一覧」(https://personal.kioxia.com/cr4ddr.pdf)をご確認ください。

[注3] 1MB/sを1,000,000バイト/秒として計算しています。キオクシアの試験環境で特定の条件により得られた最良の値であり、ご使用機器での速度を保証するものではありません。読出/書込速度は使用する機器等の条件により異なります。従来SDインターフェースでの転送速度は、UHS-Iインターフェースに比べ低下します。

[注4] 指定カードリーダー以外の機器に接続した場合、SDR104モードでの最大読出/書込速度となります。SDR104モードは、SD規格で定められたバスインターフェースモードの一つです。

[注5] SD規格に基づいた、読み出し/書き込みのデータ転送速度を示します。

[注6] アプリケーションパフォーマンスクラスはSDアソシエーションで規定された条件下で測定した結果を基準としています。

*本製品の容量表示は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用いただけるメモリ容量ではありません。メモリ容量の一部を管理領域として使用しております。ご使用いただけるメモリ容量（ユーザー領域）は製品ページをご確認ください。（メモリ容量は1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています。）

*SDメモリカードは消耗品であり、書き込み回数などの製品寿命があります。なお、使用条件・状況によりSDメモリカードの寿命は短くなることがあります。

*記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先：

キオクシア お客様サポート

電話でのお問い合わせ(フリーダイヤル)：0120-538106

※本資料に掲載されている情報（製品の仕様、サービスの内容およびお問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

Contacts

