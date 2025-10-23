【11月28日 14:00開催】　2025年版 インバウンド高付加価値旅行の実態セミナー

J-CAT株式会社11月28日（金）14:00 ウェブセミナー開催告知インバウンド向けに旅をデザインする「Wabunka」訪日富裕層の消費ニーズや人気コンテンツなどを独自調査

J-CAT株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：飯倉竜）は、インバウンド向けに日本の奥行きある魅力を感動体験として届け、旅全体をデザインするサービス「Wabunka（わぶんか）」に蓄積された利用データ・予約動向をもとに、2025年のインバウンド市場の最新トレンドと、地域と連携した体験造成の実例を紹介する特別ウェビナーを開催いたします。

「Wabunka」は、2022年10月のサービス開始以来、約110カ国から旅行者を迎え、世界遺産の寺院巡りや日本伝統芸能などの本格的な文化体験に加え、地域の自然や風土を感じる自然観光ツアーなど、多彩なジャンルのオリジナルコンテンツを400以上展開してきました。その実績をもとに、地域活性化に向けた取り組みを観光関連の地域事業者、地方自治体関係者等、観光コンテンツの提供者向けに共有し、共に観光業界の未来を創っていければと考えております。

開催の背景：なぜ今「Wabunka」なのか

ポストコロナの回復期を経て、日本の観光産業は新たな局面を迎えています。円安の追い風やビザ要件の緩和により、訪日外国人旅行者数は過去最高水準を記録しつつある一方で、“量”ではなく“質”を重視した観光への転換が強く求められています。

特に地方部では、団体型・定型型観光の限界が顕在化し、「その土地でしか味わえない文化体験」へのニーズが高まる中で、地域資源を活かした高付加価値な“コト消費”の設計力が、地域にとって新たな競争力の鍵となっています。

こうした状況下、「誰に、どんなコンテンツが刺さるのか？」を具体的に読み解くデータやノウハウは、まだ十分に業界内で共有されていません。

本ウェビナーでは、Wabunkaに蓄積された実際の予約傾向や顧客の声をもとに、インバウンド観光の次なる成長機会と、地域と連携したコンテンツ造成の可能性を多角的に探っていきます。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52864/table/76_1_147ad59e15509ba611a8e8f237677122.jpg?v=202510230257 ]

上記URLまたは左記QRコードより、申し込み期日までにお申し込みください

■J-CAT Inc.

J-CAT株式会社は、訪日観光客向けに体験を軸に旅をデザインする「Wabunka」と、国内向けに大人のための非日常体験を提供する「Otonami」を運営しています。両サービスを合わせて900以上のプランを展開し、伝統文化や地域資源を軸に“知的で上質な非日常”を提供しています。

https://j-cat.co.jp





■Wabunka

Wabunka：https://wabunka-lux.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/wabunka.japan/

YouTube：https://www.youtube.com/@WabunkaJapan





■問い合わせ

▼メディア関係者からのお問合せ：

pr-info@j-cat.co.jp （広報担当）



▼Wabunkaでの体験提供をご希望の事業者さまからのお問い合わせ

https://lp.otonami.jp/b2b



