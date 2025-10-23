アスタミューゼ、新規事業探索・用途探索・R&Dを推進するための網羅的な「重要成長市場データ＆レポート」シリーズを拡充

アスタミューゼ株式会社

アスタミューゼ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：永井 歩）は、未来の成長市場を俯瞰的に把握できる「重要成長市場レポート」シリーズにおいて、新たに「メタバース・XR」領域を追加。 これにより、アスタミューゼが定義する今後の産業・社会変革を牽引する10の重点領域に属する市場は計42市場となり、2030～2035年を見据えた産業構造変化・技術トレンドの把握が強化されたことをお知らせいたします。

▼背景

企業は「将来の技術動向」や「社会実装の見通し」を重要な判断軸としていますが、従来型のフォアキャスティング的な市場調査では、急速に進む技術革新や新興市場の変化を十分に反映できないケースも増えています。

この課題に対し、アスタミューゼは20年以上にわたり国内大手企業400社以上の新規事業・R&D戦略策定を支援してきた実績と、世界最大級のイノベーションデータベース（特許・論文・投資・助成金・規制等）を基盤に、バックキャスティング型の未来予測分析を展開しています。



本シリーズでは、2030～2035年を見据えた社会変化・技術進展・市場機会を体系的に可視化し、企業の皆様の中期経営計画やR&D戦略の高度化、および新規事業創出を強力に支援できるように内容がアップデートされました。

▼「重要成長市場レポート」シリーズ概要（重点領域10・42市場）

本シリーズは、今後の産業・社会変革を牽引する10の重点領域を中心に、関連する42市場の構造変化と成長ポテンシャルを分析しています。

重点領域10（一覧）

- ウェルネス- ヘルスケア- エネルギー- サステナビリティ- 都市・住環境- インフラ- 食・農業・水産- モビリティ- 半導体・通信- メディカル

このたび、これらの分析対象に「メタバース・XR」を新たに追加。

生成AIやデジタルツイン、空間センシング技術との融合による新たな産業構造の形成を多面的に捉えています。

関連リリース（重点領域10 公開）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000597.000

▼アウトプットイメージ（レポート構成）

図：アスタミューゼが定義する重点領域10の一覧

本シリーズの成果物は、PDFレポートおよび（詳細版のみ）バックデータの形式で提供されます。各市場の現状・将来性・技術動向を定量・定性の両面から分析し、企業の戦略立案やテーマ探索に即活用できる内容となっています。

形式：

PDFレポート（全版）＋バックデータ（詳細版のみ）

内容構成（要約版） ：

・市場概要

・市場規模予測と背景トレンド

・主要技術における商用化・社会実装までの距離

・バリューチェーンの変化

・グラント配分額上位テーマ

・特許力上位企業

提供形態：

・全42市場を俯瞰した「要約版」

・各市場を詳細に分析した「詳細版」

※バックデータも提供可

詳細版では、上記に加え、より深い市場構造分析・社会実装ロードマップなど戦略作策定や投資判断に直結する情報を提供しています。

▼レポートの提供価値

図：重要成長市場レポートのサンプルイメージ- 本シリーズでは以下の価値提供に寄与する内容となっております。- バックキャスティング分析により2030～2035年を見据えた自社や顧客、参入検討業界について、業界構造の概要と将来変化を俯瞰理解できる- 変化が起こりうるバリューチェーン上の要素や、重要技術・イノベーションの社会実装までの距離感が、根拠（技術・投資動向情報）とともに把握できる- 技術の用途・新規事業案の探索やR&Dテーマ・投資対象探索の初期調査を、リーズナブルかつスピーディーに実施できる- バックデータを活用していただくことで、自社のインテリジェンスやAIの強化が実現できる▼サンプルを含むレポートに関するお問い合わせ

▼【年内限定】レポートとAIエージェントの併用による戦略実行の加速

年内にアスタミューゼ提供のレポートをご購入いただいた企業様限定で、アスタミューゼの保有するデータや各種レポートを参照可能なAIエージェント（astamuse Innovation Partner）を特別な条件にてご提供いたします。本レポートとAIエージェントの併用により、戦略仮説立案から実行支援までを一気通貫で加速します。

参考：https://www.astamuse.co.jp/news/2025/250918/

未来予測レポートによる「戦略・方向性の決定」、AIエージェントによる「日々の効率的な探索・実行支援」、そして「専属担当による伴走支援」を併用することで、事業フェーズに関わらず新規事業のあらゆる課題解決と実行を効率的に進めていただけます。

ご興味をお持ちいただけましたら、貴社内での具体的な活用イメージやデモンストレーションを含め、詳細をご紹介します。

また、サンプル等をご希望の際にはお問い合わせよりご連絡ください。

▼アスタミューゼ株式会社について

図：astamuse Innovation Partner

未来創造・社会課題解決に繋がる新規事業・イノベーションの創出・投資を理念として、20年で国内大手企業だけでも400社以上を支援。インパクトのある事業や売上100億円以上の規模の新規事業等を多数創出。戦略支援・ノウハウ提供だけではなく、世界最大級の技術/無形資産、成長市場/社会課題/バリューチェーンに関連するデータ基盤を構築し、各領域/技術毎の専門家が在籍する事で、公開情報のみの生成AIやブレストでは生み出せないアイデアやインサイトを導出するアルゴリズム、AIエージェントも提供。また、新規事業・イノベーション支援だけではなく、官公庁、事業会社、投資家/VCに対し、未来推定、M&A支援、技術/非財務評価等の実績も多数。

https://www.astamuse.co.jp/