【ライブ配信/ZOOM】「ワイドギャップ半導体パワーデバイスの優位性と課題から業界動向まで」セミナー開催！11月4日（火）主催：(株)シーエムシー・リサーチ

写真拡大

株式会社シーエムシー・リサーチ




　


主催：(株)シーエムシー・リサーチ（https://cmcre.com/）より、


注目のライブ配信セミナー開催のお知らせです。


🎓 講師：山本 秀和 氏（グリーンパワー山本研究所）


📆 開催日時：2025年11月4日（火）13:30～16:30


🖥️ Zoom配信（資料付）


💬 テーマ：「ワイドギャップ半導体パワーデバイスの優位性と課題から業界動向まで」


――究極に進化したSiに続くワイドギャップ半導体。SiC、GaN、酸化ガリウムの可能性と課題を整理し、日本と海外の勢力図を明らかに！



受講料


・一般：44,000円（税込）


・メルマガ会員：39,600円（税込）


・アカデミック：26,400円（税込）



詳細・お申込みはこちら :
https://cmcre.com/archives/135102/


🧠 質疑応答の時間もございます。


研究・業務での活用に向け、ぜひご参加ください！


　


　


　


　


【セミナーで得られる知識】


　・パワーデバイスの用途と進化の歴史、


　・パワーチップおよびパワーモジュールの構造と製造技術、


　・次世代パワーデバイス（SiC、GaN、酸化ガリウム）の優位性と課題、


　・パワーデバイス業界の動向、


　・日本の地位と海外メーカ（中国、欧米）の動向


　　


【セミナー対象者】


　・パワーデバイス開発者


　・パワーデバイス用結晶開発者


　・パワーエレクトロニクス機器開発者


　・半導体技術者検定「2級パワーエレクトロニクス」受検者


　　


　　


1）セミナーテーマ及び開催日時

テーマ：ワイドギャップ半導体パワーデバイスの優位性と課題から業界動向まで


開催日時：2025年11月4日（火）13：30～16：30


参 加 費：44,000円（税込） ※ 資料付


　　　＊ メルマガ登録者は 39,600円（税込）


　　　＊ アカデミック価格は 26,400円（税込）


講 師：山本 秀和 氏 グリーンパワー山本研究所


　　


　　


〈セミナー趣旨〉


　次世代パワーデバイスとしてワイドギャップ半導体への期待が高く、試作および少量量産品の性能は良好である。しかしながら、究極にまで洗練されたSiパワーデバイスと比較して、本格的な量産にはコストや信頼性など課題が多く存在している。最も開発が進んでいるSiCパワーデバイスは、海外メーカの躍進に対し日本メーカの存在感は薄い。GaN-HEMTはSiやSiCでは実現不可能な高速デバイスが実現でき実用化もされているが、SiC以上に日本の存在感は薄い。酸化ガリウムパワーデバイスは、唯一日本が主導権を握っており、期待が大きい。本セミナーでは、パワーデバイス進化の歴史から最新動向までを、詳細に解説する。


　　


　　


※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。


★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。


　　


　　


2）申し込み方法

シーエムシー・リサーチの当該セミナーサイトからお申し込みください。


折り返し、 視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。


詳細はURLをご覧ください。


　　



お申し込みはこちら :
https://cmcre.com/archives/135102/


　　


　　


3）セミナープログラムの紹介

（途中休憩をはさみます）


1.　パワーデバイスの概要


　1-1.　パワーデバイスの用途


　1-2.　Siパワーデバイスの進化


　　


2.　SiCパワーデバイス


　2-1.　SiCパワーデバイスの優位性


　2-2.　SiC単結晶/ウエハ製造の課題


　2-3.　SiCパワーデバイス性能および信頼性の課題


　　


3.　GaNパワーデバイス


　3-1.　GaNパワーデバイスの優位性


　3-2.　GaNパワーデバイス用ウエハ製造の課題


　3-3.　GaNパワーデバイスの課題


　　


4.　酸化ガリウムパワーデバイス


　4-1.　酸化ガリウムパワーデバイスの優位性


　4-2.　酸化ガリウム単結晶製造の課題


　4-3.　酸化ガリウムパワーデバイスの課題


　　


5.　パワーデバイスの将来展望


　5-1.　パワーデバイス業界の動向


　5-2.　パワーデバイス業界における日本の地位


　　


6.　Q&A


　　


　　


　　


4）講師紹介

　山本 秀和 氏　　グリーンパワー山本研究所


【講師経歴】


　1984年3月　北海道大学大学院 工学研究科 博士後期課程修了（工学博士）


　1984年4月から 三菱電機にてSi-LSI、パワーデバイス等の開発に従事


　2010年3月　退職


　2010年4月から2022年3月まで 千葉工業大学 教授


　2015年6月から パワーデバイスイネーブリング協会理事


　2022年4月から 千葉工業大学 非常勤講師


　2022年8月にグリーンパワー山本研究所を開業し、コンサルタント業務に従事


【著　書】


　「パワーデバイス」(単著) コロナ社（2012年2月）


　「半導体LSI技術」(共著) 共立出版（2012年3月）


　「現代電気電子材料」(共著) コロナ社（2013年9月）


　「ワイドギャップ半導体パワーデバイス」(単著) コロナ社（2015年3月）


　「先端パワーデバイス実装技術」(共著) CMC出版（2021年7月）　他多数


　　


　　



詳細を見る :
https://cmcre.com/archives/135102/


　　


　　


　


5）近日開催ウェビナー（オンライン配信セミナー）のご案内


○ヒト正常口腔粘膜3次元インビトロモデルを利用した医学生物学的研究への応用


　2025年11月5日（水）10：00～12：00


　https://cmcre.com/archives/134346/


〇ファインバブルの基礎と活用事例


　2025年11月10日（月）13:30～16:30　


　https://cmcre.com/archives/136093/


※見逃し配信付


〇多孔性金属錯体(MOF)の合成・分析・使用法の基礎と様々な応用展開例～ ガスの分離・貯蔵から高分子の合成・精製、バイオ応用まで ～


　2025年11月12日（水）13:30～16:30


　https://cmcre.com/archives/138121/


※見逃し配信付


〇有機フッ素化合物（PFAS）の最新規制動向と要求事項


　2025年11月13日（木）13:30～16:30　


　https://cmcre.com/archives/136137/


※見逃し配信付


〇次世代パワー半導体とパワーデバイスの結晶欠陥評価技術とその動向


　2025年11月18日（火）13:30～16:30　


　https://cmcre.com/archives/137926/


※見逃し配信付　　　　


〇PFAS代替品開発の基礎と応用、動向


　2025年11月26日（水）13:30～16:30　　


　https://cmcre.com/archives/137986/　　


〇麹発酵物での有用物質生産法とその活用技術の開発について


　2025年11月26日（水）13:30～16:30　


　https://cmcre.com/archives/138020/


※見逃し配信付　　


〇核酸医薬・mRNA医薬の現在地―LNPを含むナノ粒子DDSの研究開発動向について―


　2025年11月27日（木）13:30～16:30　


　https://cmcre.com/archives/137998/


〇サーキュラーエコノミーに対応するプラスチックのリサイクル、バイオマス利用、生分解性付与の動向


　2025年12月2日（火）13:30～16:30


　https://cmcre.com/archives/135316/


〇汎用リチウムイオン電池の性能・劣化・寿命評価


- 各電極・電池の詳細な電気化学的解析を含む -


　2025年12月3日（水）10：30～16:30　


　https://cmcre.com/archives/132805/


　　



☆開催予定のウェビナー一覧はこちらから！ :
https://cmcre.com/archives/2804/


先端技術情報や市場情報を提供している(株)シーエムシー・リサーチ（千代田区神田錦町： https://cmcre.com/ ）では、 各種材料・化学品などの市場動向・技術動向のセミナーや書籍発行を行っております。


　　


　　


6）関連書籍のご案内

　



☆発行書籍の一覧はこちらから :
https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/


　　


　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上