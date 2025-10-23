【ライブ配信/ZOOM】「ワイドギャップ半導体パワーデバイスの優位性と課題から業界動向まで」セミナー開催！11月4日（火）主催：(株)シーエムシー・リサーチ

株式会社シーエムシー・リサーチ

主催：(株)シーエムシー・リサーチ（https://cmcre.com/）より、

注目のライブ配信セミナー開催のお知らせです。

🎓 講師：山本 秀和 氏（グリーンパワー山本研究所）

📆 開催日時：2025年11月4日（火）13:30～16:30

🖥️ Zoom配信（資料付）

💬 テーマ：「ワイドギャップ半導体パワーデバイスの優位性と課題から業界動向まで」

――究極に進化したSiに続くワイドギャップ半導体。SiC、GaN、酸化ガリウムの可能性と課題を整理し、日本と海外の勢力図を明らかに！

受講料

・一般：44,000円（税込）

・メルマガ会員：39,600円（税込）

・アカデミック：26,400円（税込）

詳細・お申込みはこちら :https://cmcre.com/archives/135102/

🧠 質疑応答の時間もございます。

研究・業務での活用に向け、ぜひご参加ください！

【セミナーで得られる知識】

・パワーデバイスの用途と進化の歴史、

・パワーチップおよびパワーモジュールの構造と製造技術、

・次世代パワーデバイス（SiC、GaN、酸化ガリウム）の優位性と課題、

・パワーデバイス業界の動向、

・日本の地位と海外メーカ（中国、欧米）の動向

【セミナー対象者】

・パワーデバイス開発者

・パワーデバイス用結晶開発者

・パワーエレクトロニクス機器開発者

・半導体技術者検定「2級パワーエレクトロニクス」受検者

1）セミナーテーマ及び開催日時

テーマ：ワイドギャップ半導体パワーデバイスの優位性と課題から業界動向まで

開催日時：2025年11月4日（火）13：30～16：30

参 加 費：44,000円（税込） ※ 資料付

＊ メルマガ登録者は 39,600円（税込）

＊ アカデミック価格は 26,400円（税込）

講 師：山本 秀和 氏 グリーンパワー山本研究所

〈セミナー趣旨〉

次世代パワーデバイスとしてワイドギャップ半導体への期待が高く、試作および少量量産品の性能は良好である。しかしながら、究極にまで洗練されたSiパワーデバイスと比較して、本格的な量産にはコストや信頼性など課題が多く存在している。最も開発が進んでいるSiCパワーデバイスは、海外メーカの躍進に対し日本メーカの存在感は薄い。GaN-HEMTはSiやSiCでは実現不可能な高速デバイスが実現でき実用化もされているが、SiC以上に日本の存在感は薄い。酸化ガリウムパワーデバイスは、唯一日本が主導権を握っており、期待が大きい。本セミナーでは、パワーデバイス進化の歴史から最新動向までを、詳細に解説する。

※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。

2）申し込み方法

シーエムシー・リサーチの当該セミナーサイトからお申し込みください。

折り返し、 視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

詳細はURLをご覧ください。

お申し込みはこちら :https://cmcre.com/archives/135102/

3）セミナープログラムの紹介

（途中休憩をはさみます）

1. パワーデバイスの概要

1-1. パワーデバイスの用途

1-2. Siパワーデバイスの進化

2. SiCパワーデバイス

2-1. SiCパワーデバイスの優位性

2-2. SiC単結晶/ウエハ製造の課題

2-3. SiCパワーデバイス性能および信頼性の課題

3. GaNパワーデバイス

3-1. GaNパワーデバイスの優位性

3-2. GaNパワーデバイス用ウエハ製造の課題

3-3. GaNパワーデバイスの課題

4. 酸化ガリウムパワーデバイス

4-1. 酸化ガリウムパワーデバイスの優位性

4-2. 酸化ガリウム単結晶製造の課題

4-3. 酸化ガリウムパワーデバイスの課題

5. パワーデバイスの将来展望

5-1. パワーデバイス業界の動向

5-2. パワーデバイス業界における日本の地位

6. Q&A

4）講師紹介

山本 秀和 氏 グリーンパワー山本研究所

【講師経歴】

1984年3月 北海道大学大学院 工学研究科 博士後期課程修了（工学博士）

1984年4月から 三菱電機にてSi-LSI、パワーデバイス等の開発に従事

2010年3月 退職

2010年4月から2022年3月まで 千葉工業大学 教授

2015年6月から パワーデバイスイネーブリング協会理事

2022年4月から 千葉工業大学 非常勤講師

2022年8月にグリーンパワー山本研究所を開業し、コンサルタント業務に従事

【著 書】

「パワーデバイス」(単著) コロナ社（2012年2月）

「半導体LSI技術」(共著) 共立出版（2012年3月）

「現代電気電子材料」(共著) コロナ社（2013年9月）

「ワイドギャップ半導体パワーデバイス」(単著) コロナ社（2015年3月）

「先端パワーデバイス実装技術」(共著) CMC出版（2021年7月） 他多数

詳細を見る :https://cmcre.com/archives/135102/

5）近日開催ウェビナー（オンライン配信セミナー）のご案内

○ヒト正常口腔粘膜3次元インビトロモデルを利用した医学生物学的研究への応用

2025年11月5日（水）10：00～12：00

https://cmcre.com/archives/134346/

〇ファインバブルの基礎と活用事例

2025年11月10日（月）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/136093/

※見逃し配信付

〇多孔性金属錯体(MOF)の合成・分析・使用法の基礎と様々な応用展開例～ ガスの分離・貯蔵から高分子の合成・精製、バイオ応用まで ～

2025年11月12日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/138121/

※見逃し配信付

〇有機フッ素化合物（PFAS）の最新規制動向と要求事項

2025年11月13日（木）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/136137/

※見逃し配信付

〇次世代パワー半導体とパワーデバイスの結晶欠陥評価技術とその動向

2025年11月18日（火）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/137926/

※見逃し配信付

〇PFAS代替品開発の基礎と応用、動向

2025年11月26日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/137986/

〇麹発酵物での有用物質生産法とその活用技術の開発について

2025年11月26日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/138020/

※見逃し配信付

〇核酸医薬・mRNA医薬の現在地―LNPを含むナノ粒子DDSの研究開発動向について―

2025年11月27日（木）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/137998/

〇サーキュラーエコノミーに対応するプラスチックのリサイクル、バイオマス利用、生分解性付与の動向

2025年12月2日（火）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/135316/

〇汎用リチウムイオン電池の性能・劣化・寿命評価

- 各電極・電池の詳細な電気化学的解析を含む -

2025年12月3日（水）10：30～16:30

https://cmcre.com/archives/132805/

☆開催予定のウェビナー一覧はこちらから！ :https://cmcre.com/archives/2804/

先端技術情報や市場情報を提供している(株)シーエムシー・リサーチ（千代田区神田錦町： https://cmcre.com/ ）では、 各種材料・化学品などの市場動向・技術動向のセミナーや書籍発行を行っております。

6）関連書籍のご案内

☆発行書籍の一覧はこちらから :https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/

以上