【ライブ配信/ZOOM】「ワイドギャップ半導体パワーデバイスの優位性と課題から業界動向まで」セミナー開催！11月4日（火）主催：(株)シーエムシー・リサーチ
主催：(株)シーエムシー・リサーチ（https://cmcre.com/）より、
注目のライブ配信セミナー開催のお知らせです。
🎓 講師：山本 秀和 氏（グリーンパワー山本研究所）
📆 開催日時：2025年11月4日（火）13:30～16:30
🖥️ Zoom配信（資料付）
💬 テーマ：「ワイドギャップ半導体パワーデバイスの優位性と課題から業界動向まで」
――究極に進化したSiに続くワイドギャップ半導体。SiC、GaN、酸化ガリウムの可能性と課題を整理し、日本と海外の勢力図を明らかに！
受講料
・一般：44,000円（税込）
・メルマガ会員：39,600円（税込）
・アカデミック：26,400円（税込）
詳細・お申込みはこちら :
https://cmcre.com/archives/135102/
🧠 質疑応答の時間もございます。
研究・業務での活用に向け、ぜひご参加ください！
【セミナーで得られる知識】
・パワーデバイスの用途と進化の歴史、
・パワーチップおよびパワーモジュールの構造と製造技術、
・次世代パワーデバイス（SiC、GaN、酸化ガリウム）の優位性と課題、
・パワーデバイス業界の動向、
・日本の地位と海外メーカ（中国、欧米）の動向
【セミナー対象者】
・パワーデバイス開発者
・パワーデバイス用結晶開発者
・パワーエレクトロニクス機器開発者
・半導体技術者検定「2級パワーエレクトロニクス」受検者
1）セミナーテーマ及び開催日時
テーマ：ワイドギャップ半導体パワーデバイスの優位性と課題から業界動向まで
開催日時：2025年11月4日（火）13：30～16：30
参 加 費：44,000円（税込） ※ 資料付
＊ メルマガ登録者は 39,600円（税込）
＊ アカデミック価格は 26,400円（税込）
講 師：山本 秀和 氏 グリーンパワー山本研究所
〈セミナー趣旨〉
次世代パワーデバイスとしてワイドギャップ半導体への期待が高く、試作および少量量産品の性能は良好である。しかしながら、究極にまで洗練されたSiパワーデバイスと比較して、本格的な量産にはコストや信頼性など課題が多く存在している。最も開発が進んでいるSiCパワーデバイスは、海外メーカの躍進に対し日本メーカの存在感は薄い。GaN-HEMTはSiやSiCでは実現不可能な高速デバイスが実現でき実用化もされているが、SiC以上に日本の存在感は薄い。酸化ガリウムパワーデバイスは、唯一日本が主導権を握っており、期待が大きい。本セミナーでは、パワーデバイス進化の歴史から最新動向までを、詳細に解説する。
※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。
★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。
2）申し込み方法
シーエムシー・リサーチの当該セミナーサイトからお申し込みください。
折り返し、 視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。
詳細はURLをご覧ください。
お申し込みはこちら :
https://cmcre.com/archives/135102/
3）セミナープログラムの紹介
（途中休憩をはさみます）
1. パワーデバイスの概要
1-1. パワーデバイスの用途
1-2. Siパワーデバイスの進化
2. SiCパワーデバイス
2-1. SiCパワーデバイスの優位性
2-2. SiC単結晶/ウエハ製造の課題
2-3. SiCパワーデバイス性能および信頼性の課題
3. GaNパワーデバイス
3-1. GaNパワーデバイスの優位性
3-2. GaNパワーデバイス用ウエハ製造の課題
3-3. GaNパワーデバイスの課題
4. 酸化ガリウムパワーデバイス
4-1. 酸化ガリウムパワーデバイスの優位性
4-2. 酸化ガリウム単結晶製造の課題
4-3. 酸化ガリウムパワーデバイスの課題
5. パワーデバイスの将来展望
5-1. パワーデバイス業界の動向
5-2. パワーデバイス業界における日本の地位
6. Q&A
4）講師紹介
山本 秀和 氏 グリーンパワー山本研究所
【講師経歴】
1984年3月 北海道大学大学院 工学研究科 博士後期課程修了（工学博士）
1984年4月から 三菱電機にてSi-LSI、パワーデバイス等の開発に従事
2010年3月 退職
2010年4月から2022年3月まで 千葉工業大学 教授
2015年6月から パワーデバイスイネーブリング協会理事
2022年4月から 千葉工業大学 非常勤講師
2022年8月にグリーンパワー山本研究所を開業し、コンサルタント業務に従事
【著 書】
「パワーデバイス」(単著) コロナ社（2012年2月）
「半導体LSI技術」(共著) 共立出版（2012年3月）
「現代電気電子材料」(共著) コロナ社（2013年9月）
「ワイドギャップ半導体パワーデバイス」(単著) コロナ社（2015年3月）
「先端パワーデバイス実装技術」(共著) CMC出版（2021年7月） 他多数
詳細を見る :
https://cmcre.com/archives/135102/
以上