「ワクワクが、続々！」のハウステンボスが展開する成長戦略第3弾！ハウステンボスを舞台にした史上最高の大興奮、日本初(※1)『エヴァンゲリオン』の8Kライドアトラクション　2026年春、ついに登場

ハウステンボス株式会社

「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、

TVシリーズ放送開始から30周年を迎えた『エヴァンゲリオン』をテーマにしたライドアトラクション

「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」を2026年春に開業することを決定いたしました。

ハウステンボスは本アトラクションを、成長戦略の第3弾として導入いたします。第1弾であるミッフィーをテーマにした世界唯一(※2)のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」（2025年6月21日オープン）は、多くのお客様からご好評をいただいており、特に若年女性層やファミリー層の来場拡大に大きく寄与しています。第2弾が、開業以来最大(※3)の投資額をかけた本格ライドアトラクション「エアクルーズ・ザ・ライド」で、本年9月にオープンいたしました。8K LED巨大スクリーンと高精細な映像、最新ライドモーションを備えたフライングシアター型アトラクションによって、まるで空を飛んでいるかのような“超絶景”の飛行体験をお楽しみいただけます。

そして2026年春、フライングシアター型アトラクションにTVシリーズ放送開始から30周年を迎え、今なお世界中のファンを魅了し続ける『エヴァンゲリオン』シリーズの世界観を融合した「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」が満を持して登場いたします。世界で唯一、高精細８K LEDライドアトラクションに乗って、ハウステンボスを舞台にしたオリジナルストーリーで『エヴァンゲリオン』の世界観を完全没入してお楽しみいただけます。

「ワクワクが、続々！」のキャンペーンのもと、ハウステンボスはこれまでにない興奮と臨場感をお届けし、さらなる成長を加速してまいります。

特設サイト：https://www.huistenbosch.co.jp/evangelion/

イメージビジュアル

2. 日本を代表する人気作品『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年の目玉となる大型ライドアトラクション

3. ヨーロッパの街並みが広がるハウステンボスを舞台にした完全オリジナルストーリーで、いまだかつてない絶望に襲われるほどの使徒と大激闘をリアルに体感！

1. ８K LEDドーム型巨大スクリーン×８K映像×最新ライドモーションを備えた日本初(※4)様式のフライングシアター型アトラクションを使用！超映像美×完全シンクロするライドモーションで手に汗握る『エヴァンゲリオン』の世界を実現

「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」は、高精細8K LEDドーム型巨大スクリーンとフルHDの約19倍という驚異的な解像度を誇る８K映像、最新技術を駆使したライドモーションの３つを兼ね揃えたフライングシアター型アトラクションです。フライングシアター型アトラクションにおいて、８K LEDを導入したアトラクションは日本初であり、圧倒的映像美が作り出す唯一無二の迫力と臨場感をお届けいたします。

ゲストは巨大スクリーンによって視界180度に8K映像が広がり、いまだかつてない絶望に襲われるほどの使徒と大激闘に巻き込まれます。ライドモーションの動き、風、音、振動までもが完全に“『エヴァンゲリオン』の世界観とシンクロ” 。光の粒、爆発の迫力、機体の質感までもがリアルに迫り、ライドモーションによって、急降下、浮遊感、振動など、『エヴァンゲリオン』の世界で繰り広げられる圧倒的な臨場感を体ごと味わえます。

2. 日本を代表する人気作品『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年の目玉となる大型ライドアトラクション

『エヴァンゲリオン』シリーズは、1995年にTVシリーズが放送開始され、30年にわたって日本のみならず世界を熱狂させ続けてきたアニメーション作品です。

今年10月に30周年を迎え、来年2月に開催されるシリーズ初の大型フェスイベントや、海外でのイベント・コンサート開催など世界中で多くの注目を集めるアニバーサリーイヤーとなります。

「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」は未来へ繋がる『エヴァンゲリオン』の30周年の目玉であり、『エヴァンゲリオン』シリーズのファンはもちろん、初めての人も圧倒される大型アトラクションです。

3. ヨーロッパの街並みが広がるハウステンボスを舞台にした完全オリジナルストーリーで、いまだかつてない絶望に襲われるほどの使徒と大激闘をリアルに体感！

本アトラクションで展開するストーリーは完全オリジナルで、世界唯一、ハウステンボスでしか体験することができません。ヨーロッパの街並みに、エヴァンゲリオン初号機がリフトオフ！ 実際に目にした建物や景色が、エヴァンゲリオンと使徒の激闘の舞台として再現され、現実と錯覚するほどのリアルな世界が広がります。いまだかつてない絶望に襲われるほどの使徒と大激闘に巻き込まれる、圧倒的な迫力と臨場感をご体感ください。

さらに、ハウステンボスでより一層『エヴァンゲリオン』の世界に没入できる『エヴァンゲリオン』のオリジナルグッズ、限定メニューの展開も予定しています。

代表取締役社長執行役員CEO 高村耕太郎 より

このたび、ハウステンボスでは新たに『エヴァンゲリオン』をテーマとしたアトラクションを導入いたします。『エヴァンゲリオン』が持つ独自のデザイン性と世界観には、緻密な構造美や都市的な造形感覚があり、ヨーロッパの街並みを精巧に再現したハウステンボスの景観とも高い親和性があると感じています。

『エヴァンゲリオン』の世界観を最大限リスペクトしながら、古くから防衛・造船の拠点として発展してきた長崎県佐世保市らしい形で『エヴァンゲリオン』の世界を体感できる空間を創り上げることで、地域の歴史や文化にも新たな光を当てていきたいと考えています。

ハウステンボスはこれからも、世界に誇る日本の創造力を体験できる場として、国内外のゲストに驚きと感動を届けてまいります。

「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」について 株式会社カラー ライツ・宣伝広報部より

『エヴァンゲリオン』 シリーズ30周年のハイライトとなる大型アトラクションとして、『エヴァンゲリオン』本編の世界観をリスペクト頂いたオリジナルストーリーのライドアトラクションが九州・長崎県のハウステンボス様に誕生することを大変嬉しく思っております。本アトラクションは、使徒との大激闘を、「8K LED」のフルスクリーンに映し出される映像と、座席が浮き上がるフライングシアターが完全にシンクロするライドモーションで、まさに没入体験になると伺っています。

本アトラクションを日本のファンの皆様に楽しんで頂きたいのは勿論のこと、九州・長崎エリアは東アジアからのアクセス・利便性が高いことや、ハウステンボス様は海外からのお客様も多いと伺っておりますので、ここでしか体験することのできない新しい『エヴァンゲリオン』を、世界中の多くのファンの皆様に味わっていただきたいです。

『エヴァンゲリオン』シリーズについて

1995年のTVシリーズ放送で社会現象を巻き起こした『新世紀エヴァンゲリオン』。2007年からは

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして再始動し、『：序』『：破』『：Ｑ』の3作が公開されて大ヒットを記録。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は新劇場版シリーズの第4部であり、完結編となる。2021年3月8日に公開し、最終興行収入102.8億円、観客動員673万人を記録した。現在、Amazon Prime Videoにて見放題独占配信中。『エヴァンゲリオン』シリーズ初となる30周年フェスイベント「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」を2026年2月21日～23日の3日間、横浜アリーナでの開催が決定している。

※１：エヴァンゲリオンのアトラクションで、８K映像を使用することにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）

※２：独自のライドやアトラクションがあるのはハウステンボスのみ（2025年 ハウステンボス調べ）

※３：１つのアトラクションにかける投資額において（2025年 ハウステンボス調べ）

※４：8K LEDスクリーンをフライングシアター型ライドアトラクションに導入していることにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）

【お客様のお問合せ先】ハウステンボス総合案内（ナビダイヤル） Tel：0570 (064) 110