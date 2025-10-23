「Pharma Innovation EXPO 2025」にて講演登壇のお知らせ

日本システム技術株式会社

【本文】

このたび、弊社ヘルスケアイノベーション事業部が2025年11月26日（水）にオンライン開催される「Pharma Innovation EXPO 2025」にて、「リアルワールドデータを活用した保険者連携の疾患啓発事業の提案」をテーマに講演を行います。

弊社ヘルスケアイノベーション事業部の疾患啓発サービスでは、自治体や健康保険組合などの保険加入者に対して、疾患情報を直接届けることが可能です。さらに、レセプトデータの解析により、特定疾患の患者や未受診者、治療中断者をターゲティングし、受診・処方状況の効果測定を行うことで、事業成果の最大化と可視化を実現します。

患者向けの疾患啓発は、疾患に対する認知度を高め、医療機関の受診を促すことを目的とした、製薬企業にとって重要な施策の一つです。患者向けの疾患啓発をご検討中・疾患啓発事業の成果をさらに上げたいとお考えの製薬企業マーケティング部門や、医療政策部門の方に役立つ内容ですので、是非ご参加ください。

【イベント概要】

名称 ：「Pharma Innovation EXPO 2025」

日時 ：2025年11月26日（水）10:00～17:00

会場 ：オンライン（Zoom Events）

主催 ：株式会社メディウィル

参加費：無料

【講演詳細】

タイトル：「リアルワールドデータを活用した保険者連携の疾患啓発事業の提案」

登壇者 ：日本システム技術株式会社 ヘルスケアイノベーション事業部 官公庁営業課

課長 大友 孝裕

日時 ：2025年11月26日（水) 14:00～14:30

参加申し込み・事前資料のダウンロードは以下ウェブサイトからお願いいたします（クリックで外部サイトへ遷移します）。

Pharma Innovation EXPO 2025(https://events.zoom.us/ev/Aq47KevdLTvzc2FkCaAl11L7wSli9LX5qsql-Pq86acmRUq3_q-9~AktSP4OYh9C5XhLRsCWjbMsE0evBUWfU0GYvb1AILPrZqjsBqL239KG74w)

【本件に関するお問い合わせ】

日本システム技術株式会社

ヘルスケアイノベーション事業部

TEL：03-6718-2785

Mail：rezult@jast.co.jp

URL：https://www.rezult-lp.com/

▼日本システム技術株式会社 企業情報

https://www.jast.jp/

以上