全国５２店舗を展開する美容フェイシャル・脱毛サロン「リンリン」・「レグルスゼロ」が大阪市レディースFCと公式ビューティサポート・パートナーシップを締結し選手の美容・セカンドキャリアを全面サポート

株式会社リンリン

全国５２店舗で脱毛・フェイシャルエステサロンを展開する株式会社リンリン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：泊 剛史）は、大阪市レディースフットボールクラブと公式ビューティサポート・パートナーシップを締結しました。大阪府のチームとは初めての取り組みとなります。

大阪市レディースフットボールクラブ選手の皆さま全国５２店舗で展開する「リンリン」と「レグルスゼロ」

提携の背景

株式会社リンリンは、“美容で人々のライフスタイルを変革する”というミッションのもと、スポーツ選手が抱えるパフォーマンスの向上、ケガ、ビジュアル、エチケットや清潔感、就職・セカンドキャリアといった課題を美容を通して実現していくため、元女子バレーボール日本代表の大山加奈さんとスポーツビューティの取り組みを推進しています。その一環として、今回は大阪府大阪市にある大阪市レディースフットボールクラブと提携させていただくこととなりました。

株式会社リンリンのスポーツビューティアドバイザー、大山加奈さん

提携の内容

リンリンは、大阪府に４店舗あり、それぞれの店舗が大阪市レディースフットボールクラブの選手の方々の美容におけるアドバイザーとなり、選手個々が持つ美容における悩みをリンリンと一緒になり解決していきます。また、選手のセカンドキャリアにおける機会も積極的にさせていただきます。

リッシュプラスグループについて

リッシュプラスグループは、美容機器やドクターズコスメを企画・製造・販売を行っている株式会社リッシュプラスとフェイシャル・脱毛エステとして女性専門サロン「RinRin（リンリン）」と男性専門サロン「REGULUS ZERO（レグルスゼロ）」を全国５２店舗で展開している株式会社リンリンで構成されています。

- リッシュプラス：https://www.riche.co.jp/- 女性専門フェイシャル・脱毛サロン「RinRin（リンリン）」： https://happyrinrin.com/- 男性専門フェイシャル・脱毛サロン「REGULUS ZERO（レグルスゼロ）」：https://reguluszero.jp/

問い合わせ先

株式会社リンリン・株式会社リッシュプラス 広報部：駒田

電話番号：052-261-7773

メールアドレス：pre_release@happyrinrin.jp