株式会社せーの、「Vanquish ORIGINALS」を始動

株式会社せーの

株式会社せーの（本社：東京都渋谷区）は、2000年代の渋谷カルチャーを象徴したメンズブランド「VANQUISH（ヴァンキッシュ）」を再構築し、新レーベル『Vanquish ORIGINALS（ヴァンキッシュ オリジナルス）』として、ローンチいたします。

2004年の誕生から約20年。

当時、“ギャル男”文化の中心にあったヴァンキッシュが、40代の大人へ向けて、新たなスタイルとして生まれ変わります。

あの頃の熱狂やエネルギーを内に秘めながら、成熟した価値観と現代的な感性に寄り添う、大人のためのラインアップで、再び歩みを進めます。

「ギャル男」から20年。大人になった僕らが“いま”着られるヴァンキッシュへ

『Vanquish ORIGINALS』は、20年前に青春を渋谷で過ごした世代が、今のライフスタイルに合わせて自然に着られる“大人のヴァンキッシュ”をコンセプトに再構築された新しいレーベルです。

当時の勢いや衝動はそのままに、デザイン・素材・シルエット・縫製のすべてを見直し、成熟した価値観と日常に馴染むウエアとして生まれ変わりました。

6型のデニムコレクションをリリース

かつて、デニムアイテムからスタートした「ヴァンキッシュ」にちなんで、ファーストコレクションは、ブランドを象徴する全6型のデニムアイテム（デニムジャケット3型、デニムパンツ3型）を展開します。

いずれのモデルも、デニムの聖地・岡山にて、旧式の織機で織り上げた13.5オンスのオリジナルリジッドデニム生地を使用し、縫製いたしました。“V字型のベルトループ”やオリジナルボタンなど、かつてのヴァンキッシュを象徴するディテールや、ビンテージの意匠を踏襲しながらも、現代的なシルエットと、40代でも無理なく着こなせるサイズ感に仕立てています。

全モデルともリジッド（未洗い）仕上げで、着用を重ねていくことで、唯一無二の風合いが育ち、自分だけの“オリジナル”へと変化していくのを楽しめます。

〈デニムジャケット3型〉TYPE I RIGID DENIM TRUCKER JACKET［品番：VOJ001］SIZE: 40, 42, 44, 46 ／ \49,500（税込）TYPE II RIGID DENIM TRUCKER JACKET［品番：VOJ002］SIZE: 40, 42, 44, 46 ／ \49,500（税込）TYPE III RIGID DENIM TRUCKER JACKET［品番：VOJ003］SIZE: 40, 42, 44, 46 ／ \49,500（税込）〈デニムパンツ 3型〉

10月25日（土）より原宿でポップアップを開催、公式オンラインショップも同時オープン

RIGID DENIM WIDE STRAIGHT JEANS［品番：VOP001］SIZE: 30, 32, 34, 36 ／ \44,000（税込）RIGID DENIM REGULAR STRAIGHT JEANS［品番：VOP002］SIZE: 30, 32, 34, 36 ／ \44,000（税込）RIGID DENIM BOOTS CUT JEANS［品番：VOP003］SIZE: 30, 32, 34, 36 ／ \41,800（税込）

『Vanquish ORIGINALS』のローンチを記念し、10月25日（土）11：00より、東京・原宿「#FR2 GALLERY」にてポップアップショップをオープン。同日11：00より、公式オンラインショップ（vanquish.jp(https://vanquish.jp/)）も開設いたします。

ポップアップショップで商品をご購入いただいたお客様には、『Vanquish ORIGINALS』特製デニムバッグに入れて商品をお渡しします（※数量限定／なくなり次第終了）。

#FR2 GALLERY

住所：東京都渋谷区神宮前4-28-16 TX101ビル1F

営業時間：11:00-19:00

※混雑状況により、ご案内にお時間を頂戴する場合がございます。

「Vanquish MAGAZINE」創刊 EXILE TAKAHIRO氏が表紙を飾るフリーマガジンを無料配布

『Vanquish MAGAZINE』の表紙

ブランドの再始動に合わせ、EXILE TAKAHIRO氏が表紙を飾るフリーマガジン『Vanquish MAGAZINE（ヴァンキッシュ マガジン）』を創刊いたします。

全108ページにわたる誌面では、ブランド再構築の背景や、ファーストコレクション制作の裏側、創業者・石川涼のロングインタビューに加え、最新ルックのビジュアルストーリー、“ギャル男黄金期”を振り返る証言企画など、ブランドの過去・現在・未来をつなぐ充実した豪華コンテンツを収録しています。

纏うことで育てる

本誌は、10月23日（木）18時頃より、渋谷駅周辺で、街頭配布いたします。配布場所の詳細は、『Vanquish ORIGINALS』公式Instagram（@vanquishoriginals(https://www.instagram.com/vanquishoriginals/)）でお知らせいたします。

（※配布時間は前後する可能性がございます／当日配布分がなくなり次第、終了となります）

その他の配布場所についても順次ご案内いたしますので、『Vanquish ORIGINALS』公式Instagram（@vanquishoriginals(https://www.instagram.com/vanquishoriginals/)）を、ぜひご確認ください。

【ブランド表記】

英：Vanquish▲ORIGINALS

日：ヴァンキッシュ▲オリジナルス

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社せーの

広報担当：奥泉 賢介

TEL：03- 6455-1271（代表）

ブランド公式サイト：https://vanquish.jp/ （※2025年10月25日11時公開予定）