【第9回｜物流業界関係者必見】人手不足を解決！「特定技能トラックドライバー外国人人材採用」徹底解説セミナー

株式会社TDGホールディングス「特定技能トラックドライバー外国人人材採用」オンラインセミナー

2025年11月5日（水）14:00～15:30、株式会社TDGホールディングス（本社：三重県／グループCEO：加藤光一）と日本ロジソリューションズ株式会社（本社：東京都／代表取締役社長：岩田享也）は、物流業界の人手不足解消に向けた「特定技能トラックドライバー外国人人材採用」徹底解説セミナー（第9回）をオンライン開催します。参加費は無料、定員は先着100名です。

少子高齢化や「物流2024年問題」を背景に、2030年には約30万人のドライバー不足が見込まれるなど、物流業界の人材難は一層深刻化しています。日本ロジソリューションズは業界内の強固なネットワークを活かし、TDGホールディングスは外国人ドライバーの育成・紹介・定着支援までを一気通貫で提供。このたび両社は業務提携を締結し、現場に即したソリューションの提供を加速します。本セミナーでは、特定技能を中心とした採用制度の要点から、育成・免許取得・受入体制構築・定着までを包括的に解説します。

セミナー概要

タイトル：第9回【物流業界関係者必見】物流業界の人手不足を解決！「特定技能トラックドライバー外国人人材採用」徹底解説セミナー

開催日時：2025年11月5日（水）14:00～15:30

開催方法：オンライン（Zoom配信）

参 加 費 ：無料

定 員：100名（先着順）

対 象：物流関係者、登録支援機関

共 催：株式会社TDGホールディングス／日本ロジソリューションズ株式会社

申込方法：こちらの特設ページ(https://tdg.jp/logi-global/seminar/seminar-248/)よりお申し込みください。

注意事項：

・ご参加には事前申込みが必要です。

・定員に達し次第、受付を締め切ります（先着）。

・ご質問は当日、ZoomのQ&Aからお送りください。

プログラム

- 14:00～14:05 ご挨拶

- 14:05～14:20 第1部「人材不足の救世主！外国人人材の最適な受入体制ソリューションとは」

- 14:20～15:20 第2部「外国人特定技能トラックドライバー人材のリアルを解説」

- 15:20～15:30 質疑応答・クロージング

- 15:30 終了

登壇者

加藤 光一（株式会社TDGホールディングス グループCEO）

教習所業界で「ほめちぎる教習所」のブランディングを確立し、三重県トップクラスへ成長。ベトナムでの送り出し機関や教習所事業を展開し、年間300名超の外国人を紹介・派遣。物流特定技能ドライバーについて、求人～現地採用～交通教育～免許取得～登録支援までをグループ内で完結するスキームを構築。

岩田 享也（日本ロジソリューションズ株式会社 代表取締役社長／八大株式会社 代表取締役社長／(一社)東京都トラック協会 理事／元（公社）全日本トラック協会青年部部会長）

三代続く物流事業を継承し、2014年に八大株式会社 代表取締役社長に就任。物流インフラの強化・高度化が社会・企業成長の基盤との考えのもと、お客様起点で新たなサービス創出に挑戦。

本セミナーの見どころ

- 特定技能制度の最新動向とトラックドライバー受入れの実務ポイントを体系的に解説

- 現地採用から日本での教育・免許取得・登録支援・定着まで、現場で使えるプロセスを公開

- 先行導入企業の課題と解決策、受入体制構築のチェックリストやリスク対策も提示

こんな方におすすめ

- ドライバー採用難に直面している運送・物流事業者

- 外国人人材の受入を検討する人事・経営者

- 登録支援機関、受入体制の構築を支援するご担当者

【株式会社TDGホールディングスについて】

株式会社TDGホールディングスは、登録支援機関・送り出し機関・特定技能管理団体・現地教習所・国内教習所のすべてを自社グループ内に保有し、外国人材の採用・教育・定着までを一気通貫でサポートするワンストップ体制を提供しています。

今回の研修ツアーは、採用リスクを最小限に抑え、物流業界における外国人ドライバー活用を“安全かつ確実に”進めるための取り組みの一環です。今後も、国内外のパートナーと連携しながら、人材の質と定着率を両立させる仕組みづくりを推進してまいります。



株式会社TDGホールディングス（本社：三重県伊勢市、CEO：加藤光一）は、特定技能「物流」分野での外国人材受け入れにあたり、入国前に日本の交通ルール・安全運転技能・就業マナーを体系的に学ぶ専門研修プログラムの実施を新たに開始しました。

株式会社TDGホールディングス