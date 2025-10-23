【全国展開】社員エンゲージメントを高める施術型組織改善サービス『Engagement UP』が、全国の企業・拠点への導入を強化

HMd株式会社

施術型組織改善サービス『Engagement UP（エンゲージメントアップ）』を展開するHMd株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：楠瀬丈生）は、企業導入拡大に伴い全国エリアでのサービス提供体制を強化します。

これまで首都圏を中心に、契約企業の関西・東海・九州エリアでもサービス提供を行ってきましたが、均一なサービス提供を実現するため本格的に全国展開を開始いたしました。





■ サービス詳細：社員エンゲージメント向上の成功は人×AI

導入企業のさらなる拡大に向け、各地域で活躍する施術パートナーを新たに募集し、全国対応のネットワークを整えます。社員への施術風景（オフィス内でのケア実施イメージ）

『Engagement UP』とは、一人あたり30分のすきま時間で実施可能な「カラダとココロのケア」に特化した法人向け施術サービスです。

施術者がオフィスを訪問し、施術とヒアリングを通じて社員の心身の課題を把握。リラックスした状態で得られる「本音データ」をAI解析し、人事部門へのフィードバックで職場のエンゲージメント強化と離職抑制を実現しています。



【実績】

・利用率：80％以上

・満足度：95%

・施術人数：のべ1,000人突破

※2025年9月時点



2021年のサービス開始依頼、契約企業は現在も増加中です。

■ 全国展開の目的：拠点間の支援格差をなくすために

契約企業の増加に伴い首都圏を中心とした運営では、地方拠点での対応頻度にばらつきが生じるという課題がありました。

そこでHMdは、全国各地に施術者『Treatment Operation Partner（トリートメント オペレーション パートナー）』を配置し、どの地域でも「社員全員が所属地域に関係なく同等のケアを受けられること」を目指します。

さらに、契約企業数の拡大と稼働エリアの拡張に伴い、施術者を従来の直雇用制から、業務委託や整骨院やリラクゼーションサロンなど地域密着の施設とも協力をした柔軟なパートナー制度へ移行。各地域の施術者が企業との橋渡し役として活動できる、持続可能な運営モデルへと進化します。

■ 施術パートナー：Treatment Operation Partner （TOP）とは

「ヘルスケアの知識」と「身体のケア」両方を兼ね備えたプロフェッショナルとして、社員の健康づくりを支援するパートナーです。

HMdの顔として企業を訪問し、施術と会話を通じて社員の心身の不調を未然に防ぐケアを提供します。

Treatment Operation Partner（TOP）は、企業の生産性向上や組織の活性化を支える「健康の好循環」 ‘Health Loop’ の要となる存在です。

■ 全国で施術パートナー（TOP）の募集を強化

【施術パートナー募集概要（業務委託）】

職種：Treatment Operation Partner（TOP）

報酬：時給2,500円～（条件により変動）

勤務時間：一日のうち3時間または6時間

勤務日数：自由

勤務エリア：全国（希望エリアを考慮）

応募資格：施術・リラクゼーション経験者

特徴：ノルマなし／オンライン研修制度あり／副業・WワークOK

※提携サロンに関する条件は、個別にお問い合わせください

■ 施術パートナー応募の流れ

１. LINEで応募

LINE公式アカウントを友だち追加いただき、応募フォームに必要事項を登録



２. オンライン面談

お持ちのスキルや希望条件をヒアリングし、契約手続きをご案内

３. 契約・オンライン研修

業務委託契約を締結、オンライン研修を実施



４. 企業アサイン・稼働開始

研修修了後、条件に合った訪問企業をアサインし業務開始

TOP応募のLINE公式アカウントはこちら(https://lin.ee/nwn4755)

施術パートナー（TOP）応募から稼働までの4ステップ■ 現場の声：多様な働き方で社会貢献を実感

「企業訪問という新しい形で自分のスキルが社会に役立ち、ボディケアを通して社員様から健康意識が高まったという声を直接聞けることが嬉しいです。」

（20代女性／元ヘッドスパニスト）

「定期的にお顔を合わせるうちに、社員様から健康のお悩みやプライベートの相談を受けることが増えました。お悩みの解決策をご提案し、変化を見守られることにとてもやりがいを感じます。」

（30代女性／現役リフレクソロジスト）

■ HMdの理念：健康の好循環 ‘Health Loop’ の構築

私たちHMdが目指すのは、働く人と組織をもっと元気にすること。

『Engagement UP』は、企業の従業員満足度向上や離職率低下を支援するため、 施術を通じて社員の心身の不調を未然に防ぎ、組織の活性化をサポートしています。

今後はこの理念を共有し、各地域で活動する施術パートナー（Treatment Operation Partner）・提携サロンとの連携をさらに強化。地域に根ざしたケアを通じて、全国で「健康の好循環」 ‘Health Loop’ を広げてまいります。



ヘルスケアの知識と技術を活かし、社会的意義の高い活動の取り組む仲間と共に、企業の健康を支える新しいスタンダードを創造してまいります。

■会社概要

会社名：HMd株式会社

所在地：〒150-0045 東京都渋谷区神泉町21-3 渋谷YTビル02 7階

代表者：楠瀬 丈生

設立：2019年3月

事業内容：法人向け健康増進サービスの開発・運営

企業HP：https://hmd.life/

求人詳細：https://hmd.life/lp-top01