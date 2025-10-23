フォトロン、『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』『ダンダダン』制作陣によるアニメ制作編集テクニック×ヒット論トークセッション 「ANIME TALKING JAM」を開催

株式会社IMAGICA GROUP

映像の企画から制作、映像編集、配信・流通向けサービスに至るまでを、グローバルにワンストップでお届けする株式会社IMAGICA GROUP（本社：東京都港区、代表取締役社長：長瀬俊二郎）のグループ会社で、放送／映像関連機器の開発・製造・販売・輸出入を手掛ける株式会社フォトロン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 瀧水 隆）は、アビッド テクノロジー株式会社（以下Avid社）と共にアニメ業界関係者のためのイベント「ANIME TALKING JAM」を2025年10月30日（木）に東京国際フォーラムで開催、Webにて申込受付を開始しました。

「ANIME TALKING JAM」イベントロゴ『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』(C) Sony Pictures Animation Inc.

イベントコンセプト

フォトロンは、アニメがフィルムからデジタルに移行した時期より、Avid社をはじめとした取扱製品を通じて、アニメ業界と長く関わりを続けてきました。このたび、日本のカルチャーとして広く認識され、さらなる成長・発展を続けるアニメ業界に対して、Avid社と共にどのような貢献ができるか、そして本当に役に立つ取り組みとは何かを真摯に考え、それを形にする場として、当イベント「ANIME TALKING JAM」を企画しました。

本イベントでは、アニメ制作編集テクニック×ヒット論と題してトークセッションを実施。第1部は『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』リードエディターのネイサン・シャウフ 氏（Sony Pictures inc.,）に登壇いただき、制作ワークフローや、Avid Media Composerでの実際の編集画面やタイムラインについて同時通訳を介してご紹介します。第2部はＴＶアニメ『ダンダダン』のプロデューサーを務める亀井 博司 氏（株式会社毎日放送）をお招きし、ヒットの確率を上げるためのプロデューサー論を展開していただきます。

また、トークセッション終了後、東京国際フォーラム内にて交流会も実施します。

フォトロンとAvid社は、アニメにおける独創的かつ信頼性のある映像表現を支援することで、今後もアニメの未来に貢献してまいります。

「ANIME TAKING JAM』 公式Webサイト 申込はこちらから

https://www.photron.co.jp/event-seminar/anime-taking-jam202510/

トークセッション 登壇者プロフィール

■ 第1部 『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』トークセッション

世界的アニメの制作ワークフローと実際のタイムラインをご紹介！

Sony Pictures Animation Inc. ネイサン・シャウフ 氏

2020年にソニー・ピクチャーズ・アニメーション入社。以来、『モンスター・ホテル 変身ビームで大パニック!』、『チョッキン！』など、数多くのアニメーション作品に貢献。『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』ではリードエディターを担当し、映像の建築家として、統一感がありながらダイナミックに演出し世界的大ヒット作品まで作品を昇華させた。

■ 第2部 TVアニメ『ダンダダン』トークセッション

TVアニメのヒット確率を上げるプロデューサー論とは

株式会社毎日放送 プロデューサー 亀井 博司 氏

1987年大阪生まれ。京都大学文学部卒業後、2010年毎日放送に入社。テレビ営業、報道記者を経て現在はコンテンツ戦略部でアニメプロデューサー。

大学時代にバックパッカーをしながらヨーロッパの美術館を巡っていた際に現代アートの魅力にハマる。2023年『基礎から学べる現代アート』を出版。

主な担当作品：「炎炎ノ消防隊」「AIの遺電子」「でーじミーツガール」「ぽんのみち」「ダンジョンの中のひと」「ダンダダン」など

ANIME TALKING JAM 開催概要

- 名 称 ANIME TALKING JAM- 日 時 2025年10月30日（木） 14:00-16:45 ※交流会17:00-18:30- 会 場 東京国際フォーラム ホールD7アクセス：https://www.t-i-forum.co.jp/visitors/facilities/d7/- 主 催 株式会社フォトロン、アビッド テクノロジー株式会社、株式会社メディア・ソリューションズ

本リリース掲載の会社、商品、システム等の名称は、各社の商標または登録商標です。

【株式会社フォトロンについて】

独創的で先進的な新技術を使って、画像処理の最先端市場を創造し、世界を目指してまいります。

・会社名：株式会社フォトロン

・代表者：代表取締役社長 瀧水 隆

・本 社：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング 21階

・創 業：1968年7月10日

・資本金：1億円

・事業内容：放送用映像機器、民生用および産業用電子応用システム（CAD関連ソフトウェア、ハイスピードカメラ・画像処理システム、その他）の開発、製造、販売、輸出入

・URL：https://www.photron.co.jp/

・X：https://twitter.com/Photron_PR

【株式会社IMAGICA GROUPについて】

1935年の創業以来、新たな“映像”の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に”驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。

・会社名：株式会社IMAGICA GROUP / IMAGICA GROUP Inc.

（東証プライム市場、証券コード：6879 イマジカG）

・代表者：代表取締役社長 社長執行役員 長瀬 俊二郎

・所在地：〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

・創業：1935年2月18日

・資本金：33億6百万円

・事業内容：映像コンテンツ事業、映像制作技術サービス事業、映像システム事業等を営むグループ会社の事業の統括。IMAGICA GROUP は、映像の企画から制作、映像編集、配信・流通向けサービスに至るまでを、グローバルにワンストップでお届けし、エンタテインメントに限らず、産業や医療、さらには学術研究などの幅広い分野へも、映像技術を活用した高品質な製品・サービスを提供しています。

・URL：https://www.imagicagroup.co.jp/

・90周年特設サイト：

https://www.imagicagroup.co.jp/90th-anniversary/

・note：https://www.note.imagicagroup.co.jp/

・X：https://twitter.com/IMAGICAGROUP