【11月5日（水）開催｜JR東海×ADDIX】「移動と体験のイノベーション」オンラインセミナーを開催

株式会社ADDIX（所在地：東京都港区、代表取締役社長：伊藤雄剛、以下ADDIX）は、東海旅客鉄道株式会社（以下、ＪＲ東海）と共に推進する地域創生プロジェクト「浜名湖サイクリング」などの共創事例を紹介するオンラインセミナー「移動と体験のイノベーション ― JR東海とADDIXの共創が拓く新ビジネス（https://service.addix.co.jp/seminar_251105）」を、2025年11月5日（水）に開催します。

本セミナーでは、鉄道インフラを活かした「移動×体験」の新たな価値創出と、地域資源を軸にしたデジタル活用の可能性について、両社の実践事例を交えながらお届けします。地域資源を活かした新規事業やサービス開発を検討する経営層・事業責任者、観光・沿線活性や地方創生に取り組む企業・自治体担当者、大規模会員基盤、リアル拠点とデジタル施策を組み合わせたビジネスを模索する方など、共創・オープンイノベーションに関心のある皆さまに特におすすめの内容です。

■セミナー概要

開催日時：2025年11月5日（水）14:00～15:00（13:50開場）

開催形式：オンライン（Zoom） ※参加費無料・事前申込制 ※定員になり次第受付終了

■登壇者

東海旅客鉄道株式会社 事業推進本部（地域連携・暮らしづくり） 長野光太郎 氏

株式会社ADDIX 執行役員 十河ひかり

株式会社ADDIX 自転車メディア営業担当 東宏祐

■セミナー内容

本セミナーでは、JR東海が持つ鉄道ネットワーク・不動産などの豊富なアセットと、ADDIXが得意とするCX起点の事業構想力・UX設計・デジタルマーケティング支援力を組み合わせた共創プロジェクトを通じて、「移動体験の拡張」や「観光×地域資源ビジネス」の新たな可能性を探ります。具体的には、JR東海の地域創生事業「浜名湖サイクリング」プロジェクトを事例に、地域活性の実践的アプローチを紹介します。

- 共創の背景と取り組みプロセス- 移動を通じた顧客体験の再設計- 地域資源とデジタルの融合による新たな観光モデル- 今後の展望と他業種への応用可能性

JR東海「浜名湖サイクリング」事業発表（2025年5月）

ADDIXニュースリリース

【株式会社ADDIXについて】

ADDIXは、2008年デジタルマーケティング事業から創業し、デジタルシフトの流れと共に、マーケティング領域からDX実行支援に提供範囲を広げ、事業を一から創造し開発する事業開発やデータプラットフォームサービスの提供、組織の内製化支援を行なってきました。2022年12月、関連会社の5社統合により、趣味やライフスタイルに特化したメディアIPを軸とする自社事業も拡充され、読者のニーズの把握から分析、コンテンツクリエイティブ力という強みが加わりました。2024年8月に、JR東海グループへ参画し、日本の地域や社会が抱える課題へのバリューチェーンが強化されます。ビジネスの成長と暮らしを豊かにする事業創造支援により、社会全体の持続的な未来の創造に向けて、挑戦し続けます。

【株式会社ADDIX 会社概要】

会社名 ：株式会社ADDIX

代表者 ：代表取締役社長 伊藤雄剛

所在地 ：東京都港区南青山3丁目1-31 KD南青山ビル7F

事業内容：事業創造支援（DX支援、デジタルマーケティング支援）・自社事業創造（データプラットフォーム、メディアIP）

