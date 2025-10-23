エコな温め方で足元ポカポカ！熱気で暖める面発熱パネル型ヒーター。「NooQ Panel Heater （ヌークパネルヒーター）」5面と3面、２タイプを同時に新発売

エレス株式会社

エレス株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：沼尾 隆）は、面発熱で足元を暖める「NooQ Panel Heater（ヌークパネルヒーター）5P / 3P 」の新モデルを発売します。

ヌーク パネルヒーター 5面タイプ商品ページ（5面タイプ） :https://www.elaice.jp/products02/nooq-panel-heater-5p-25/商品ページ（3面タイプ） :https://www.elaice.jp/products02/nooq-panel-heater-3p-25/



NooQ Panel Heater（ヌークパネルヒーター）5P/3Pの特長

床面のヒーター床からの冷えを防ぎます。ぬくもりを逃さない“床面ヒーター＋天面フタ”（5面タイプ）

5面タイプは床マットと天面フタが付いています。下にはヒーターが搭載されていて、床からの冷えを抑えます。天面にはフタを被せることができて上への熱抜けを抑え、足元を包み込むように温めます。

座った状態で背中を囲うような使い方も可能です。設置しやすい3面構成（3面タイプ）

3面タイプは3面でスッと置けるコンパクト設計。一体型で動かしやすいので、リビングなどで背中を温めるヒータとしても使いやすいのが特徴です。

5面タイプは約7cm、3面タイプは約4cmまで薄くなります。しまいやすい薄型収納

使わない時はベルクロバンドでフラットにまとめて厚さ約7cmに。机の横などやクローゼットの隙間などに置いて、オフシーズンの保管が簡単です。

■ 使いやすいコントローラーパネル

ボタンが押しやすいレイアウト。温度は3段階とタイマー（2・4・6時間）を直感的に操作できます。



■ 安心して使える設計

転倒時に自動でOFFになる機能や、温度が上がり過ぎないよう調整する機能が付いていて安心に使えます。

製品仕様

● ヌークパネルヒーター 5P（5面タイプ）

価格 ：8,118円（税込）

温度調整 ：3段階（弱・中・強）

タイマー ：2・4・6時間

表面温度目安：弱 約40±5℃／中 約50±5℃／強 約60±5℃

床面温度目安：弱 約35±5℃／中 約40±5℃／強 約45±5℃

消費電力 ：最大 約220W

電源コード長：約1.7m

安全機能 ：転倒時自動OFF機能、温度過昇防止機能

使用時サイズ：幅約60cm×高さ約60cm

原産国 ：中国



● ヌークパネルヒーター 3P（3面タイプ）

価格 ：7,128円（税込）

温度調整 ：3段階（弱・中・強）

タイマー ：2・4・6時間

表面温度目安：弱 約40±5℃／中 約50±5℃／強 約60±5℃

消費電力 ：最大 約200W

電源コード長：約1.7m

安全機能 ：転倒時自動OFF機能、温度過昇防止機能

使用時サイズ：幅約45cm×高さ約60cm

原産国 ：中国

NooQ Panel Heater 5PNooQ Panel Heater 3PL-shop 公式ストア :https://lshop.jp/products/nooq-panel-heater-5p-25NooQ Panel Heater 5P 購入ページL-shop 公式ストア :https://lshop.jp/products/nooq-panel-heater-3p-25NooQ Panel Heater 3P 購入ページ



ELAiCE S.A.

エレスは暮らしを豊かにする"心地よい"デザインを生み出し続けている会社です。

みなさまの身近に寄り添い、日々の暮らしにそっとなじむデザインをお届けします。

【エレス株式会社】

本社 ：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6

代表者 ：代表取締役 沼尾 隆

設立 ：1977年8月

電話番号：03-6809-0320（代表）

URL ：https://www.elaice.jp/

https://lshop.jp/

事業内容：自社開発および海外の家電・インテリア・雑貨・美容・健康商品などの販売ほか