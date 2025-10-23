Smart Eye CameraがACC TOKYO CREATIVITY AWARDSの2部門でアワード受賞！！

慶應義塾大学医学部発のベンチャー企業 OUI Inc.（ウイインク）は、OUI Inc.とTBWA HAKUHODOの共同プロジェクト「Smart Eye Camera」が、国内最大規模のクリエイティブアワードであるACC TOKYO CREATIVITY AWARDS(https://www.acc-awards.com/)のクリエイティブイノベーション部門でシルバー、デザイン部門でブロンズアワードを受賞したことをお知らせします。

株式会社OUI

今回の受賞について

本プロジェクトは、OUI Inc.とTBWA HAKUHODOが協力し、Smart Eye Cameraの社会的価値と可能性をクリエイティブの力で世界に発信する取り組みです。

今回の選出は、Cannes Lions 2025におけるPharma部門でのファイナリスト選出、Mad Stars 2025 におけるSDGs部門およびInnovation部門での金賞受賞、London International Awards2025のPharma & Medical部門ファイナリスト選出に続く快挙となります！

クリエイティブイノベーション部門 入賞作品リスト：

https://www.acc-awards.com/festival/2025fes_result/ci.html

デザイン部門 入賞作品リスト：

https://www.acc-awards.com/festival/2025fes_result/design.html

ACC CREATIVITY AWARDSについて

一般社団法人ACCが主催する「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」(https://www.acc-awards.com/)は、テレビ、ラジオCMの質的向上を目的に1961年に創設された広告賞「ACC CM FESTIVAL」を前身とし、これを継承する形で2017年よりあらゆる領域におけるクリエイティブを対象としたアワードにリニューアルして開催されています。国内で最も規模が大きく、権威のあるアワードのひとつとして知られています。

2025年のアワードは、全9部門・応募総数2,263本の中から、さまざまな業界の第一線で活躍するクリエイターや有識者、著名人など延べ114名の審査委員による厳正な審査を経て、10月17日に各部門のACCグランプリ・入賞作品が発表されました。

OUI Inc. 会社概要

会社名：OUI Inc. (株式会社OUI)

URL：https://ouiinc.jp

代表取締役：清水映輔

設立：2016年7月15日

本社所在地：東京都港区南青山2-2-8 DFビルディング510

事業内容：医師のアイデアをもとにした、医薬品・医療機器の開発と実用化及び同コンサルティング業務

OUI Inc.は、“医療を成長させる”ことを理念に、慶應義塾大学医学部の眼科医が2016年7月に立ち上げた大学発のベンチャー企業です。 眼科の診察を可能にする iPhone アタッチメント型医療機器 Smart Eye Cameraをゼロから開発し、約1年半で完成させました。

世界の失明原因第一位は白内障です。白内障は適切な時期に治療をすれば失明に至らない可能性が高いにもかかわらず、発展途上国においては白内障による失明が社会問題となっています。Smart Eye CameraはiPhoneに取り付けて使用する小型な医療機器であるため、電気のない地域や被災地など場所を選ばず眼科診察を可能にします。

Smart Eye Camera