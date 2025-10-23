食器の量に合わせてサイズを変えられる！20年以上、水切りアイテムの販売を続けているKEYUCAから、「伸縮タイプの水切りカゴ」がオンラインストアと一部店舗で新登場。

河淳株式会社

「ものづくり」にこだわり、衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているKEYUCA

（社名： 河淳株式会社 所在地： 東京都中央区、代表： 河崎淳三郎） は、KEYUCA オリジナル設計の「Fadalo 伸縮ドレーナー トレー付き」を、オンラインストアにて10月23日(木)より発売 ※ 一部のKEYUCA店舗では10月20日(月) より順次お取り扱い開始します。

ケユカのキッチン用品の中でも、特に人気の高い【水切りアイテム】。

機能性や使い勝手にこだわり、生活スタイルに合わせた豊富なラインアップで、20年以上、

多くの商品を開発・販売してきました。

このたび、お客様の要望と収納のプロのアドバイスから生まれたFadaloドレーナーシリーズに、

「食器をたくさん使う方にオススメ！品質と使いやすさにこだわった水切りカゴ」が

新しく加わりました。

【ポイント】

・食器の量に合わせてサイズを調整（幅21 ～ 38ｃｍ）できる伸縮タイプ

・土鍋やフライパンも置ける大容量設計

・頑丈で長く使える素材選定

・危険な角がない安全設計

・組み合わせ自由な豊富なオプション

長年、水切りアイテムを作り続けてきたケユカだからこそ実現できる【水切りカゴ】を

ぜひお試しください。

KEYUCA の【水切りかご】のこだわりポイント

１.食器の量に合わせてサイズを変えられる伸縮タイプ

左：最小幅(21cm～) 右：最大幅(～38cm)

食器の量や使うシーンに合わせて、

サイズを自由に調節できます。

普段はスリムで省スペースに。必要なときは

拡張して大容量に。限られたスペースを有効に活用でき、ご家族の多い方にもおすすめです。

２.土鍋・フライパンなどもドーンと乾かせる

大容量の時には、土鍋やフライパンなどの

大きくて重たい食器も安心して置けます。

洗い物が多い日でも、まとめてしっかり乾かせるので毎日の後片付けがスムーズになります。

３.上質で長く使える材料選定

丈夫で上質な18-8ステンレス鋼を使用。

錆びにくく、すみずみまで丸洗いできるので、

長く清潔に使えます。

４.危険な角がない安全設計

左：他社製品 右：KEYUCA

ワイヤーの危険な角が出ない安全

設計で、手や指が触れても安心。

毎日使うものだからこそ手にやさしく、

布巾で拭いても引っかからず、

お手入れもスムーズです。

５.長く使える丈夫な作り

左：他社製品 右：KEYUCA

ワイヤーの太さや溶接方法など、細部まで

こだわることで、ワイヤーは曲がりにくく

丈夫なつくりに。長く安心してお使いいただけるクオリティを実現しました。

６.取り外して洗える排水トレー

ステンレス製の排水トレーは取り外し

可能で、お手入れも簡単。設置時の傾斜で

水がたまらず、いつでも衛生的に使えます。

７.カスタムできる豊富なオプション

ドレイングラススタンドまな板掛けワイド カトラリーポケットバインド カトラリーポケットLステップフキンハンガーonesto ナイフホルダー フック

KEYUCA オリジナル設計「Fadalo 伸縮ドレーナー」概要

スリムに使いたいとき大容量で使いたいとき

商品名： Fadalo 伸縮ドレーナー トレー付き

価格 ： \6,990( 税込\7,689)

材質 ： カゴ・トレー：18-8 ステンレス鋼/ 滑り止め： 塩化ビニル樹脂

発売日：2025年10月23日(木) ※オンラインショップの発売日

サイズ： 約W60×D21 ～ 38×H15cm

ブランド概要

ケユカ オンラインショップ :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=3501452&cat=110001005ケユカ 楽天市場店 :https://item.rakuten.co.jp/keyuca/3501452/ケユカ Amazon店 :https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B1%E3%83%A6%E3%82%AB-KEYUCA-Fadalo-%E4%BC%B8%E7%B8%AE%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E4%BB%98%E3%81%8D/dp/B0FPFKVH1Mケユカ Yahoo! ショッピング店 :https://store.shopping.yahoo.co.jp/keyuca/3501452.html

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。

河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

URL ：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャーインターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp