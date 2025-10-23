【志摩観光ホテル】上質なひとときを彩るホテルメイドのクリスマスケーキ 伝統の技が奏でる5つの繊細な味わいをお届けします 2025年10月23日（木）より予約受付

株式会社近鉄・都ホテルズ

フレッシュな苺の美味しさを引き出す上質な生クリーム、ショコラの重厚なコク、果実と洋酒が調和する奥深い味わい。伝統の技と丁寧な手仕事が生む5つのケーキが、聖夜を特別な時間へと導きます。

【ご予約・ご購入について】

- 販売期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）10:00～18:00 ※「シュトーレン」「ブランデーケーキ」は2025年12月1日（月）より販売開始- 予約期間：2025年10月23日（木）～12月18日（木）18:00まで ※ブランデーケーキを12月19日までに受け取る場合は、3日前までのご予約が必要です。※オンラインショップでの予約受付は12月7日（月）までとなります。- ご予約方法：店頭、お電話または都ホテルオンラインショップにて承ります。- お渡し場所：志摩観光ホテル ザ クラシック 1F ショップ- ご予約のキャンセル・変更について※ご予約のキャンセル・変更はお受け取り日の4日前までにお願いいたします。3日前以降は100%のキャンセル料を申し受けます。

■クリスマスケーキ ラインアップ（全5種）

１. ガトーフレーズ（18cm・6号）／5,200円（店頭受取のみ）

しっとりと焼き上げたスポンジに、甘さを抑えた生クリームと苺を重ねた、世代を問わず人気のショートケーキ。上品で軽やかな口どけが魅力です。

２. ノエル・ショコラ・ノワール（9cm×19cm）／4,300円（店頭受取のみ）

チョコレートにコーヒーの風味を加えたオペラ仕立てのケーキ。ワインなどにも相性の良い重厚感のある味わいです。

３. フルール・ド・ネージュ（15cm・5号）／4,300円（店頭受取のみ）

ホワイトチョコムースとベリームースを重ねた、雪の花を思わせる可憐なムースケーキ。甘酸っぱさと軽やかさが広がります。

４. ブランデーケーキ（18cm・6号）／5,200円（店頭受取・発送可）

オレンジ、イチジク、あんず、栗などの果実をふんだんに使い、仕上げにコニャックを加えたホテル伝統の逸品。芳醇な香りが広がる大人の味わいです。

５. シュトーレン

（大：21cm）／3,000円（店頭受取・発送可）

（小：12cm）／1,800円（店頭受取・発送可）

キルシュが香るマジパンを、アーモンドやドライフルーツ、スパイス、バターを練り込んだ生地で包み焼き上げました。日を追うごとに深まる風味が魅力の伝統菓子です。

とっておきの一品を、大切な方のもとへ

「ブランデーケーキ」と「シュトーレン」は全国発送にも対応します。ご自宅用はもちろん、クリスマスの贈り物や季節のご挨拶にもおすすめです。

■お問い合わせ・ご予約

志摩観光ホテル ショップ

TEL：0599-43-1231（ショップ直通 8:00~20:00）

URL：https://www.miyakohotels.ne.jp/shima/

志摩観光ホテル

～ 志摩時間へ、ようこそ ～

三重県の志摩半島南部、美しいリアス海岸や大小さまざまの島を有し、伊勢志摩国立公園の自然豊かな賢島にあり、穏やかな英虞湾海と深い森に抱かれた大人のラグジュアリーリゾートです。9万平米の広大な敷地と多彩なアクティビティでご滞在を彩るひとときを提供しています。また、両館には4つのレストランとカフェを備え、豊穣の海の恵みと三重の美食をお楽しみいただけます。英虞湾に沈む夕景では、リアス海岸に浮かぶ島々、名産でもある真珠養殖の筏が織り成すシルエットが神秘的な光景。その豊かな自然が「日本の原風景」とも称された、ここにしかない緩やかな時の流れをお過ごしください。



517-0502 三重県志摩市阿児町神明731

TEL 0599-43-1211 （ホテル代表）



公式サイト https://www.miyakohotels.ne.jp/shima/

公式Instagram https://www.instagram.com/shimakankohotel/

公式Facebook https://www.facebook.com/shimakankohotel