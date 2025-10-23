SALES ROBOTICS、社員の生成AIパスポート取得率70.8％を達成

SALES ROBOTICS株式会社

株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長 グループCEO：安井 豊明、証券コード：4433）のグループ会社である、SALES ROBOTICS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO有馬 康平、以下SALES ROBOTICS）は、一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）が提供する生成AIパスポートの、全社員の資格取得率が70.8％（2025年9月時点）を達成したことをお知らせいたします。

生成AIパスポートは生成AIリスクを予防することを目的とした資格で、生成AIを取り扱うために最低限押さえておきたいリテラシーを網羅しています。

■生成AIパスポートについて（https://guga.or.jp/outline/(https://guga.or.jp/outline/) ）

生成AIパスポートは、生成AIリスクを予防する日本最大級（※）の資格試験です。生成AIに関する基礎知識や動向、活用方法に加え、情報漏洩や権利侵害などの注意点まで網羅し、AI初心者が最低限押さえておきたいリテラシーを体系的に習得できます。

※GUGA調べ

■SALES ROBOTICSの生成AIに関する取組みについて

SALES ROBOTICSでは、生成AIパスポートの資格取得をはじめ、全社を挙げて生成AIの活用と定着を推進しています。その結果、2025年9月時点、生成AI利用率は98.7%（月1回以上の利用）、毎日利用率は72.4%に上ります。営業やマーケティング、総務といった職種を問わず、また、役職も限定しておらず、あらゆる業務において生成AIの浸透を図っています。

■生成AIへの取組みの背景

当社は、お客様の機密情報やデータを扱う企業としての責任を果たすべく、生成AIに関する基礎知識からリスク管理までを網羅する「生成AIパスポート」の資格取得を全社的に推進し、社員のAIリテラシー向上を図っています。

今後も、「目の前の顧客に向き合う時間を増やす」という理念の実現に向け、全社を挙げて生成AIの活用を推進してまいります。

■本件に関するお問い合わせ

SALES ROBOTICS株式会社 マーケティング 広報担当

TEL：03-4405-7653

Email：pr@salesrobotics.co.jp

■SALES ROBOTICS会社概要

社名 ：SALES ROBOTICS株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋兜町5番1号兜町第1平和ビル2階

代表者 ：代表取締役社長 有馬 康平

設立 ：2004年11月25日

事業内容 ：インサイドセールス支援サービス SALES BASEの開発と運用

カスタマーサクセス支援サービスの運用

マルチコンタクトBPOセンターの運用および品質改善に向けたアセスメント支援事業

URL ：https://salesrobotics.co.jp/