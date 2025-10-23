Aww、Microsoft Azureの技術連携により自然な対話体験のAI バーチャルヒューマンの開発を加速

株式会社 Aww

株式会社Aww（本社：東京都渋谷区、代表取締役：守屋貴行）は、日本マイクロソフト株式会社(本社 : 東京都港区、以下「日本マイクロソフト」)と技術連携を行い、クラウドプラットフォーム「 Microsoft Azure（以下、Azure）」を活用したAI 搭載のバーチャルヒューマン開発を強化します。

本連携は、Azure 上でのAI 処理基盤および日本マイクロソフトの技術的支援を活かし、生成AI を活用したリアルタイム対話や表現制御の精度向上を目指すものです。これにより、Aww はバーチャルヒューマンの制作・運用体制を強化し、AI 時代のより高品質で新しいユーザー体験の提供を実現していきます。

AwwのAIバーチャルヒューンについて

Aww は、バーチャルヒューマン「imma」をはじめとするデジタルキャラクターを軸に、人と自然に会話し、感情を動かす“ AI エージェント の開発に取り組んでいます。個性を表現するCharacter-LLM の研究開発、音声対話によるインタラクション設計、3D 表現との統合などを進めてきました。ファッションブランドの店舗や展示会などで、対話型バーチャルヒューマンの導入が始まっています。

本連携の背景

バーチャルヒューマンの対話の流れ

これまでの開発の際には、リアルタイムで高度なAI 処理とCG 表現を両立させるためのクラウド基盤構築が必要でした。このたび、インフラをAzure に移行し、 Azure OpenAI Service をはじめとしたマイクロソフトの各種AI 技術を本格的に導入しています。バーチャルヒューマンの応答性、セキュリティ、スケーラビリティの各面での品質向上を図っています。

日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 コーポレートソリューション事業本部&デジタルセールス事業本部 小林治郎 様 コメント

日本マイクロソフトは、株式会社Aww 様が展開する革新的なソリューションにAzure OpenAI Service とともにMicrosoft Azure を基盤として採用していただいたことを大変嬉しく思います。AzureのクラウドとAI 技術が、株式会社Aww様のAI バーチャルヒューマンを現実のものとし、顧客に新たな価値を提供するための強力なサポートとなることを確信しています。株式会社Aww 様が体現するAI×バーチャルヒューマンの新しい体験は、デジタル変革の最前線で活躍する企業にとって新たな価値を提供するものであり、共に成長していくことを楽しみにしています。

今後も日本マイクロソフトは、株式会社Aww様のAI バーチャルヒューマン開発を全面的に支援してまいります。

株式会社Awwについて

バーチャルヒューマンとAIを活用したコンテンツの企画・開発を行う。imma、MIRAI、plusticboy、Riaなど複数のバーチャルヒューマンの企画・運営を手がけ、CGやAI、ブロックチェーンなどの技術を用いた事業を展開している。

また、個性や人格を持つAIモデル「Character-LLM」の研究開発を進め、映像や音声を通じて自然なコミュニケーションを実現するバーチャルヒューマンの開発に取り組んでいる。

◼︎会社概要

会社名：株式会社Aww（読み方：アウ）

事業内容：バーチャルヒューマンAI 事業

バーチャルヒューマン企画・開発事業 - MASTER MODEL(R)︎ -

バーチャルヒューマン プロデュース事業

代表者名：守屋 貴行

所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町26番1号セルリアンタワー15階

Aww website：https://aww.tokyo/