【愛知・西尾の恵みを全身で】抹茶と絶景温泉で深呼吸する癒しの滞在。吉良温泉健康プログラム販売開始のお知らせ

株式会社三河湾リゾートリンクス

三河湾リゾートリンクス（愛知県西尾市・運営株式会社三河湾リゾートリンクス）は、2025年11月4日より「吉良温泉健康プログラム」を開始いたします。

「吉良温泉健康プログラム」とは、日本有数の抹茶の生産地として知られる愛知県西尾市にて、温泉宿泊と多彩な健康アクティビティ、そして西尾が誇る抹茶の魅力を融合させた三河湾の穏やかな気候の中、温泉、食事、運動、そして癒やしを通じて、参加者の心身の健康増進と未病改善をサポートします。（共催：一般社団法人西尾市観光協会・吉良温泉観光組合）

■ プログラムの特長：抹茶の力で、心身を深くリフレッシュ

本プログラムの中核をなすのは、西尾の伝統と品質が息づく「抹茶」による癒やしの体験です。

自然の中で五感を潤す抹茶体験「Kira Nodate」:

プログラムの冒頭では、香り高く色鮮やかな西尾の抹茶を、三河湾の穏やかな自然の中で味わう特別な野点（のだて）体験をご提供。茶器が入ったバッグを片手に、吉良海岸で潮風を感じながら、またはおへやのテラスで三河湾の眺望を楽しみながらなど、お好みの場所で野点をご堪能ください。静かな時間の中で丁寧に点てられた一服が、心と体を日常の喧騒から解き放ちます。

◎Kira nodate（きらのだて）とは

「kira nodate」は、三河湾の自然の中で、お好きな場所で抹茶を点ててカジュアルに飲む、吉良温泉流の抹茶の楽しみ方です。野点とは、屋外で抹茶を点ててたのしむことで、自然の景色が良い場所で行われることが多く、室内での茶会に比べて形式張らず、気軽に楽しめるのが特徴です。潮風を感じる海岸で、お泊まりのお部屋の中で、お好みの場所で抹茶を点ててお楽しみください。

野点セットは、セットのみのお貸し出し（\1500/1セット）も承っております。

お気軽にお申し付けください。※数に限りがございます。

「抹茶の里」を巡る楽しみ:

市内の抹茶専門店で使える500円券を進呈。本場の抹茶スイーツやドリンクを巡り、「抹茶の里・西尾」の奥深い魅力に触れてみてください。

専門家監修の健康コンテンツ:

温泉の効能を最大限に引き出す入浴法や、手軽に実践できるストレッチ体操「レッツスマトレ」など、自宅に帰ってからも続けられる健康習慣を学びます。

また吉良温泉周辺のウォーキングマップもご用意。規定コースを完歩された方にはオリジナルトートバッグのプレゼントもご用意しております。

睡眠の質向上へのアプローチ:

TANITA製の睡眠計測器や、4種類から選べる快眠枕をご用意し、質の高い睡眠をサポートします。またおすすめの睡眠測定アプリもご紹介。継続的な睡眠計測でご自身の睡眠の質を把握し、より質の高い睡眠を得ることができます。

スギ薬局との連携によるアフターフォロー:

プログラム終了後、スギ薬局にて専門家による健康相談や栄養指導が受けられます。ご自身の健康診断結果をお持ちいただくことで、よりパーソナルなアドバイスを得ることも可能です。（事前申し込みが必要です。※ご予定日の15日前までにお申し込み下さい。）

■ こんな方におすすめです

「寝ても疲れがとれない」「日中に眠気を感じる」など、睡眠に課題を感じている方 健康診断の数値が気になり、生活習慣を見直したいと考えている方 専門家のアドバイスを受けながら、効果的に健康づくりを始めたい方

■お申し込み

ホテルホームページ、もしくはお電話にて承ります。

ホームページ：https://www.linx-xspa.co.jp

TEL:0563-32-3711

◎販売情報

宿泊期間：2025/11/1（土）～2026/2/28（土）

除外日：2025/12/28～2026/1/4

平日・休日宿泊： 大人お一人様 14，000円

休前日宿泊 ： 大人お一人様 17，000円

※一日1組限定

株式会社三河湾リゾートリンクス

愛知県/三河地区に3棟、長野県に2棟のリゾートホテル・ビジネスホテル計5棟約500室を運営しております。

旗艦ホテルでもある三河湾リゾートリンクスは三河湾国定公園内・吉良温泉に位置しており、吉良温泉の高台からの眺望は、他の施設にはない絶景を提供しております。客室数もホテル棟・分譲棟あわせて約250室と地区最大級の部屋数を擁し、全室オーシャンビューでテラスを備え付けています。レストランも日本料理・フランス料理・ビュッフェをご提供しており、様々な客層のニーズに応えています。