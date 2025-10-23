宿泊施設特化の写真撮影アプリ「Byme@宿泊施設」から新サービス誕生

株式会社Tikaras

2022年に創業、2023年12月に法人化し会社を設立した、宿泊施設向け写真撮影アプリとして、世界でもまだ類を見ない最先端のマーケティングアプリ「Byme（バイミ）」を運営する株式会社Tikaras（代表：丹慎一、本社：東京都港区、以下「当社」）は、この度、新サービスとして、宿の集客を総合的にサポートする「BymePro」を2025年11月1日より提供開始いたします。

従来の「Byme＠宿泊施設」は、宿泊施設がアプリを使って写真を撮影し、OTA（オンライン旅行代理店）への一括アップロードをスムーズに行えることが大きな特長でした。今回新たに発表する「BymePro」では、機能等をさらに拡張し、現場に寄り添いながら宿の魅力を最大限に引き出す「伴走型」の集客支援サポートを実現します。

BymeProの特徴

- 人×デジタルの融合によるサポートBymeの専門スタッフが現地に赴き、写真の撮影方法や構図を直接レクチャー。宿の特長を最大限に引き出す撮影ノウハウを提供します。また、口コミでネガティブな評価が見られた際には、その場で改善策を提案、写真を即時に刷新するなど、リアルタイムで宿の価値を高めるサイクルを支援します。- マーケティング全般をワンストップで支援BymeProでは、写真撮影からOTAへの発信、SNSを活用した集客、さらには宿泊プランの提案や造成まで、一気通貫でサポート。複数の業者やサービスを利用することなく、すべてを自社内で完結できる体制を整えています。これにより、他社にはないスピード感と柔軟性で宿の成長を後押しします。- 観光業全体の発展を目指すサービスへBymeは、単に写真を撮るためのアプリではありません。宿の魅力を磨き、発信し続けることで、観光地全体のブランド価値向上にも貢献していきます。今後は、地域や観光業界全体と連携しながら、日本の宿泊業の新しいスタンダードをつくることを目指します。BymeProは写真撮影アプリByme@宿泊施設を最大限活用するノウハウを提供することで、その価値を最大化・最速化していきます。

BymePro発売に伴う従来サービスの料金改定について

「Byme＠宿泊施設」は、BymeProの発売に伴い、11月1日よりサービス内容を大幅にアップデートし、より利便性の高いプランに変更いたします。

今回の機能拡充に伴い、より充実したサポート体制とストレージ環境を整備します。

これに合わせて、料金プランを見直し、今後のさらなるサービス向上を見据えた新料金体系へと移行いたします。

（詳細は公式ランディングページにてご案内いたします）

主なアップデート内容

１．写真の無制限保存が可能に（新スタンダードプランに常設）

これまで30日間で自動削除されていた撮影データを、無制限に保存できるようになりました。

季節ごとの撮影データを長期的に活用することで、年間を通じたビジュアルマーケティングが容易になります。

２．ジャンル分類で管理がさらにスムーズに

客室・外観・食事など、撮影した写真をカテゴリ分け。

必要な写真をすぐに見つけられるため、OTAへの投稿や自社サイトの更新がスピーディに。

３．OTAアップロード状況の一元管理

各OTAにどの写真がアップロードされているかを一覧で確認可能。

「この写真は楽天トラベルにはあるけど、じゃらんnet.にはまだ」など、アップロード漏れを防止し、管理コストを大幅に削減します。

起業したきっかけは海外で見た「最先端管理システム」

大島がJTBで働いていた時代、海外の先進システムを体感できたのがきっかけです。大島は大学卒業後、旅行会社に就職し、数々の日本の宿泊施設の方と交流してきましたが、どこもFAXや電話でのやりとりが当たり前になっていたり、予約管理を紙に書いて管理しているところが多かったのです。

大島は昔からそれが当たり前だと思ってきましたが、海外のOTAを担当した際、海外では宣材写真の管理～顧客管理、営業の数字管理など、すべて「デジタル」で行っていたことを知り、衝撃を受けました。

これまで、日本の宿泊施設が顧客管理や写真の管理で悩んでいたことも目の当たりにしていたので、海外のOTAで見たあの光景を日本でも実現できたら。と思い立ち、起業しました。

今後は宿泊施設だけでなく、「世の中の常識を覆すサービスを作っていきたい」そんな思いで、

日々邁進してまいります。

創業者：大島勇飛

提供開始日

2025年11月1日～

会社概要

株式会社Tikaras

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山２-２ ５F

代表：丹 慎一

URL：https://tikaras.com/

新サービス「BymePro」：https://pro.app-byme.com/

記事に関する問い合わせ先

株式会社Tikaras

広報担当：北川桃子

電話番号：050-1780-9823

メール：info@app-byme.com