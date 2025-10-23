KinghelmとSlkor本社移転：新たな旅立ち、新たな雰囲気、新たな未来へ！
黄金の秋、繁栄と喜びの季節！
KinghelmとSlkorは、本社の共同移転が無事完了したことを誇りをもって発表します。
新オフィスは、広東省深圳市龍華区龍華街道油松社区利金城センターT2棟18階に位置しています。
全社員の協力により、Kinghelm https://www.kinghelm.net およびSlkor https://www.slkoric.com の移転とアップグレードは、効率的かつ円滑に完了しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332517&id=bodyimage1】
KinghelmとSlkor本社の受付：中国伝統美を取り入れたデザイン
この新しいオフィスは、宋代美学の優雅さと現代的な管理効率を融合した空間です。
飛檐、格子文様、梅花模様、宋式の貫入文様などの建築要素が精巧に取り入れられています。
そして圧巻は、王希孟の名画《千里江山図》の12メートルに及ぶ複製作品。
赤木の六面額に収められ、オフィス中央を囲むように配置され、動線を自然に導きながら、社員の創造性と文化意識を刺激します。
設計から施工、レイアウトに至るまで、標準化・効率化・モジュール化された管理手法によって、空間の生命力が際立ち、未来への大きな一歩を象徴しています。
新本社は「学び」「実践」を重んじるKinghelmとSlkorにとって、幸運と成長、そして成功の象徴です。
総経理の宋仕強（Song Shiqiang）氏は関係者すべてに感謝の意を表し、「ぜひ新本社にお越しいただき、交流しましょう」と呼びかけました。
1.チャイニーズレッド
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332517&id=bodyimage2】
KinghelmとSlkor本社の鮮やかな「チャイニーズレッド」
10月13日の朝、宋仕強総経理は新本社で全社会議を開催。
各部署から百名を超える社員が制服姿で集い、一体感に満ちたエネルギッシュな雰囲気に包まれました。
「信念に色があるとすれば、それは間違いなく“チャイニーズレッド”だ」と宋氏。
この赤は言葉よりも強く、生命力と情熱を象徴しています。
KinghelmとSlkorは、国内ブランドの中核を担う技術メーカーとして、半導体および電子情報産業の最前線に立ち、中国の新たな生産力を牽引しています。
世界水準の企業を目指し、「国産革新」の理念のもとで挑戦を続ける両社の製品は、主要なECプラットフォームで好評を博し、華強北の直営店2店舗でも売上を伸ばしています。
2.宋式美学
新本社のデザインは、宋仕強総経理自らが構想・監督・装飾・最終移転までを主導しました。
海外事業部の宋元明部長、マーケティング部の黄徳軍部長、総務の梁仙主任も通常業務をこなしながら全工程に参加し、尽力しました。宋氏はチームに報奨金を支給して感謝の意を表しました。
受付ホールは企業文化と美学の核心を体現しています。
宋式建築の要素-飛檐、花格子、幾何学文様-が調和し、「鵬（ほう）」が翼を広げるようなダイナミックな空間を形成。
このデザインはSlkorのスローガン「チップで未来を切り拓く」とKinghelmの「世界をつなぐ」に呼応し、独自の企業イメージを際立たせています。
外観には、空色の半透明ガラスとレトロな照明マトリクスを採用し、「産業的ミニマリズム」と優雅さを融合。
革新・調和・持続可能な発展への旅路を象徴しています。
また、電子部品応用・供給連盟（ECAS）の周繼国会長および熊玉紅事務局長も本社を訪れました。
中央ホールには、明代風の紅木家具が配され、簡素ながら気品に満ちています。
宋氏は「KinghelmとSlkorは、シンプルで調和の取れた前向きな職場環境をつくりたい。社員が幸せに働ける場所には、必ず幸運が訪れる」と語りました。
