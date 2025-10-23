株式会社日測、基幹業務システムに「ZAC」を採用
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社日測（東京都千代田区 代表取締役社長 辻畑直政、以下日測）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
日測は、測量・計測技術を中心に、地形・地質調査やモニタリング事業を展開する企業です。土木・建設分野向けに精度あるデータと解析を提供し、インフラ整備や災害対策を支える技術基盤を担っています。
同社では、スクラッチシステムの管理が煩雑になっていたことから、保守を任せられるシステムへ切り替えを検討していました。ZACの選定にあたっては、上記の課題解決とともに法改正などの変化に対応できる点やシステムによる一元化ができる点が評価されました。
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
オロは今後も測量業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
