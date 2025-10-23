【10月30日（木）開催】美STAR 「第2回 美容クリニック転職セミナー」美STAR出身看護師の「リアルな声」と「キャリアアップの秘訣」を徹底公開！
医療従事者のマッチングや医療部材の卸、経営支援等の医療機関のトータルサポート事業を展開する株式会社セントラルメディエンス（本社：東京都港区、代表取締役：中川隆太郎、以下「当社」）は、10月30日（木）に美容クリニック専門の転職サイト「美STAR」にて転職者向けのオンラインセミナーを開催することをお知らせいたします。
無料オンラインセミナー開催！美容クリニックへの転職を成功させる第一歩
美容クリニック業界に特化した人材紹介サイト「美STAR」は2022年4月のサービス開始以来、求職者とクリニックをつなぐ架け橋として多くのマッチングを生み出してきました。
このたび、より多くの方に美容クリニックでの働き方を知っていただくため、10月も無料オンラインセミナーを開催いたします。お仕事帰りにも参加しやすい19時開始ですのでお気軽にお申込みください。
■セミナーのポイント
美容クリニックの転職に精通したキャリアアドバイザーと、実際に「美STAR」を利用して転職を成功させた看護師が登壇。実践的なノウハウとリアルな体験談が聞ける貴重な機会です。
【第1部】「選ばれる美容看護師」に共通するポイントを徹底解説！
キャリアアドバイザー Mikaが、採用を勝ち取るための具体的なヒントを詳しく解説します。
【第2部】利用者の「生の声」を公開！キャリアアップ体験談
「美STAR」を利用して転職を実現されたザ・プラス美容外科 看護師・松井陽子さんをゲストにお迎えし、転職活動の実体験や成功の秘訣など、リアルな転職ストーリーをお話ししていただきます。
本セミナーは、転職活動に役立つ実践的なヒントを多数お持ち帰りいただける貴重な機会です。美容クリニックへの転職を成功させるための第一歩として、ぜひご参加ください。
■ セミナー詳細“選ばれる美容看護師”になるコツがわかる！美容クリニック転職セミナー
日 時：2026年10月30日（木）19:00～20:00
形 式： Zoom配信（全国どこからでも参加可能、申し込み後、前日までに参加URLをご案内いたします）
参加費：無料
申込締切：10月29日（水）15:00まで
【プログラム】
第1部
美STARキャリアアドバイザーが語る「選ばれる人の共通点」
第2部
キャリアアップ体験談～リアル転職ストーリーと成功の秘訣～
ザ・プラス美容外科(https://theplustokyo.jp/) 代官山院 看護師 松井陽子さん
キャリアアドバイザー Mika
※セミナー終了後のアンケートにご回答いただいた方には、
「選ばれる美容看護師になるためのワークシート」をプレゼントいたします。
【お申し込み方法】
お申し込みは、下記フォームまたはQRコードよりお願いいたします。
https://forms.gle/EH4JnPCsRU8bYgWp7
美STARサイト URL：https://beautystar.jp/
〈ザ・プラス美容外科〉(https://theplustokyo.jp/)
https://theplustokyo.jp/
https://www.instagram.com/theplus_tokyo/
https://x.com/theplustokyo
https://www.youtube.com/channel/UCHRLVFR9CthFgjGwY83phjg
〈株式会社セントラルメディエンス 会社概要〉
社 名：株式会社 セントラルメディエンス
所在地：東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング EAST棟8階
代表取締役：中川隆太郎
URL：
セントラルメディエンス：https://centralmedience.com/
美STAR：https://beautystar.jp/
M&Aメディカル：https://mandamedical.centralmedience.com/
メディカルクルー：https://career.centralmedience.com/crew/
ハケンの介護：https://career.centralmedience.com/kaigohaken/
Central Medience ペイメンツ：https://payments.centralmedience.com/
セントラルメディエンスサプライ：https://cms.centralmedience.com/
メディカルモール：https://medicalmall.shop/
●当社では事業拡大に伴い、現在下記の職種の募集をしております。
https://centralmedience.com/recruit/