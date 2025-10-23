Âè27²óÃæ¹ñÝþ²½ÅßÜ§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬³«Ëë
¡ÚÉÍ½£¡ÊÃæ¹ñ¡Ë2025Ç¯10·î23Æü¿·²Ú¼Ò¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®JBN¡ÛBinzhou 2025 Chinese Farmers' Harvest Celebration¡ÊÉÍ½£2025Ç¯Ãæ¹ñÇÀÌ±ËºîÀá¡Ë¤ÈÂè27²óChina Zhanhua Winter Jujube Festival¡ÊÃæ¹ñÝþ²½ÅßÜ§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ë¤Î³«²ñ¼°¤¬9·î26Æü¡¢»³Åì¾ÊÉÍ½£¤ÎZhanhua Winter Jujube Ecological Tourism Park¡ÊÝþ²½ÅßÜ§À¸ÂÖ´Ñ¸÷¥Ñー¥¯¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖHarvesting Joy in Golden Autumn¡Ê²«¶â¤Î½©¤Ë¼ý³Ï¤Î´î¤Ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î²¼¡¢Ü§¤ÎËºî¤ò½Ë¤¤¡¢ÇÀÂ¼¿¶¶½¤ÎÎÏ¶¯¤¤Àª¤¤¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µÇÀ²È¤È¶¦¤ËÁ´¹ñ¤«¤é¥Ó¥¸¥¿ー¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼Á¤Î¹â¤¤ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ½¸¾¦ÉÊ¤ò°·¤¦»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºÎ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÅßÜ§¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤Ü§À½ÉÊ¡¢±öÅÄ¥¨¥Ó¡¢¥¨¥Ó¥Úー¥¹¥È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹âµéÇÀ»ºÊª¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥¿ー¤¬»î¿©¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£10·î½é½Ü¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿º£Ç¯¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢e¥³¥Þー¥¹¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£ー²»³Úº×¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥ÈÅ¸¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡¢14¤Î¥Æー¥ÞÊÌ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ー¤¬ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Winter Jujube Festival¤Ï¡¢ÇÀ²È¤Î½êÆÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¶È³¦¤ÎÀ®Ä¹¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢ÃÏ°è¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¼þÃÎ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ý³Ï¤Î´î¤Ó¡¢Ì±Â²Ê¸²½¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î³èÎÏ¤ò½Ë¤¦¤³¤È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÉÍ½£¤ÏÇÀ¶È¡¢Ê¸²½¡¢´Ñ¸÷¤ÎÅý¹ç¤ò¿¼¤á¡¢ÇÀÂ¼¿¶¶½¤Ë¿·¤¿¤ÊÀª¤¤¤ò¿á¤¹þ¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤ÆÅßÜ§¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
