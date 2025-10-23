AsiaNet 201168 （0276）

【浜州（中国）2025年10月23日新華社＝共同通信JBN】10月17日、第1回Liu Hui Mathematical Culture Symposium（劉徽数学文化シンポジウム）および第6回Mathematical Culture and Communication Forum（数学文化・コミュニケーションフォーラム）が山東省浜州市で開催されました。本イベントには国内の著名大学から約200人の専門家、学者、学生が集まり、学術対話を目撃しました。

劉徽生誕1800年を記念する本フォーラムの狙いは、彼の功績を称え、数学文化を振興することでした。本イベントでは、浜州市当局者が同市の技術人材育成の進展を強調。著名な数学者や専門家が基調講演を行い、劉徽の哲学と数学的遺産に関する学術的知見を披露しました。

劉徽の故郷である浜州市は、彼の数学的貢献を、同市の歴史的・文化的基盤に根ざした不朽の知的遺産として大切にしています。本イベントは、劉徽の数学思想の普及促進、学術交流の発展、文化的自信の強化に向けた取り組みに新たな活力を与えました。浜州市はこの機会を捉え、科学者精神をさらに継承し、劉徽の数学的知恵に触発された新たな成果を育んでいきます。

ソース：Information Office of Binzhou Municipal People's Government