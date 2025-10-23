Ban Ki-moon»á¡¢Chery Group¤ÎLEPAS¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò»ë»¡¤·¡¢¤è¤ê´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¥°¥êー¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÌ¤Íè¤ò¿ä¿Ê
Éó¸Ð¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢2025Ç¯10·î23Æü /PRNewswire/ -- 10·î20Æü¡¢2025Ç¯Chery¹ñºÝ¥æー¥¶ー¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Âè8Âå¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¤Ç¤¢¤êBan Ki-moon Foundation²ñÄ¹¤ÎBan Ki-moon»á¤¬¡¢Æ±¥µ¥ß¥Ã¥È¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÅ¸¼¨¥Ûー¥ë¤òË¬¤ì¡¢Chery Group¤¬¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLEPAS¡×¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÄó¾§¼Ô¤Ç¤¢¤ëBan»á¤Î»ë»¡¤Ï¡¢LEPAS¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥êー¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¿ä¿Ê¤È¤¤¤¦Î¾¼Ô¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÍýÇ°¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ban Ki-moon Visits Chery Group's LEPAS Pavilion to Promote a Greener Mobility Future
LEPAS¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ban Ki-moon»á¤ÏÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤ò¸«³Ø¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î3¥â¥Ç¥ë¡ÖLEPAS L8¡×¡¢¡ÖLEPAS L6¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖLEPAS L4¡×¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡¢LEPAS¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÍýÇ°¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¢¤½¤·¤Æ¥æー¥¶ー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¥°¥êー¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÆü¾ï¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ËÅý¹ç¤¹¤ëÀè¸«Åª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Chery Group¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë³«È¯¤·¤¿LEPAS¤Ï¡¢ÁÏÀßÅö½é¤«¤é¥°¥êー¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¥Ö¥é¥ó¥ÉDNA¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ¤Î¤¿¤á¤ÎºÇÍ¥Àè¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥«¥Æ¥´¥êー¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÍ»¹ç¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢LEPAS¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ïº£¸å¤â´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¯¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥°¥êー¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
