小学4・5年生が「世界に発信 日本の文化」を考える京進の人気イベント「探究教室オンラインイベント」11月15日（土）開催
WEB申込み締切11月11日、参加無料
京都・滋賀・大阪・奈良・愛知を中心に学習塾を展開する京進は、子どもたちの「考える力」や「表現力」を育てる人気イベント「探究教室オンラインイベント」を、2025年11月15日（土）に「京進の中学・高校受験TOPΣ」主催で行います。このイベントは、小学4・5年生を対象に、自分の意見を論理的に組み立てて発表する力や、他者の意見を聞くことから、思考を深める力の育成をねらいとしています。
探究教室とは？
「探究教室」は、京進の中学・高校受験TOPΣが「小5・小6公立中学進学コース」で開講している、大学入試を見据えた講座です。現代社会が抱える問題について学びながら、文章読解力、筋道を立てて考える論理的思考力、科学的な視点をもって資料を読み取ったり考察したりする力を育成します。論理的思考力や表現力は、現在、大学入試においても重要視されています。
今回のテーマは、「世界に発信 日本の文化 ― 日本の『らしさ』を、世界の『いいね』へ ―」です。子どもたちに日本ならではの文化を探究する機会を提供するとともに、世界に向けてどのように伝えていくかを考える貴重な時間となります。同世代の子どもたちで一緒に考えたり、自分の考えを発表したり、ディスカッションすることの楽しさを共有できると人気の本イベントは、毎年春と秋に行われています。
オンライン形式で、自宅からリラックスして参加できます。参加は無料で、京進の学習塾にお通いでない方も参加可能です。
【イベント概要】
■今回のテーマ：「世界に発信 日本の文化 ― 日本の「らしさ」を、世界の「いいね」へ ―」
■日程：2025年11月15日（土）10：30～12：00
■対象：小学4・5年生
■参加料：無料
■準備するもの：筆記用具、教材（視聴ID・パスワードとともにダウンロード方法をご案内します）
※Zoomによるオンラインイベントのため、ご自宅から参加していただきます
※京進の学習塾にお通いでない方も参加可能です
※オンライン参加のための通信料などに関する費用は各ご家庭でご負担ください
■申込み・詳細：https://kysn.jp/tyukonews_20251023
※WEB申込みの締切は2025年11月11日（火）23：00となります
【京進の中学・高校受験TOPΣについて】https://tyuko.kyoshin.co.jp/
TOPΣは笑顔あふれる校舎。楽しい塾だから成績が伸びる！
「京進の中学・高校受験 TOPΣ」は、小中学生対象の集合クラス授業の学習塾です。小学校低学年からの学力創発、中学受験指導、中学生の定期テスト対策から高校受験指導まで、ひとりひとりの目標に合った授業を展開。独自の学習システムにより学力向上、第一志望校合格へ導きます。また、東京大学・池谷 裕二教授監修のもと、脳科学を活用した学習法と、「リーチング学習手帳」の活用により、目標に向けて自ら計画的に学ぶ力を育成します。
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
