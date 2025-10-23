京都府に初のSalomon直営店が2025年11月21日(金)にOPEN

アメアスポーツジャパン株式会社

アメアスポーツジャパン株式会社（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：ショーン・ヒリアー）が展開する現代的なマウンテンスポーツ・ライフスタイルを提案する「Salomon（サロモン）」は、阪急京都河原町駅または京阪三条駅より徒歩圏内に位置する商業施設京都BAL内3Fにサロモンストア京都BAL店を11月21日（金）にオープン致します。

京都府では初のサロモン直営店舗となるサロモンストア京都BAL店はライフスタイルシーンで高い人気を誇るスポーツスタイルカテゴリーと、フィールドパフォーマンスを追求し洗練されたデザインと機能性を備えるパフォーマンスカテゴリーの両カテゴリーのフットウェアを中心とした豊富なバリエーションラインナップで展開致します。

【店舗概要】

店舗名称：サロモンストア 京都BAL

オープン日：2025年11月21日（金）

所在地：〒604-8032 京都府京都市中京区河原町通三条下ル

山崎町251 京都BAL3F

営業時間：11：00～20：00 不定休

連絡先：TEL 075-606-5239

◇OPENING CAMPAIGN

◇LIMITED EDITION PRODUCT

ブラック×ファイアリーレッドカラーの「RED VIPER COLLECTION」を京都BAL限定アイテムとしてを発売致します。

※数に限りがございますのでご了承くださいませ。

品名：XT-SLATE RED VIPER 値段：\37,400（税込）品名：XT-4 OG RED VIPER 値段：\31,900（税込）品名：SPECTUR 2 RED VIPER 値段：\26,400（税込）

◇NOVELTY

サロモンストア京都BAL店にて\22,000（税込）以上の商品をお買い上げ頂いたお客様対象に先着でオリジナルウォータープルーフバッグをプレゼント致します。

※数に限りがございますので無くなり次第終了とさせて頂きます。

◇PRE-OPENING

S/PLUS 会員の中から抽選で100名様を対象に、オープン前日となる11月20日（木）に開催しますプレオープンへご招待致します。

日時：11月20日（木） 11：00 ～ 20：00

定員：100名

応募方法：

１. 公式メールマガジンにてプレオープン抽選案内をご連絡

２. プレオープン1週間前までには抽選結果をご連絡

３. 抽選結果と共に当選者さまへ来場フローの案内をご連絡

＊会員サービス「S/PLUS（エスプラス）」

ご入会はこちらから https://salomon.jp/pages/s-plus(https://salomon.jp/pages/s-plus)

「S/PLUS（エスプラス）」はアウトドアライフを豊かにするサロモンのメンバーシッププログラムです。商品購入やレビュー、イベント参加で貯めたマイル数に応じてステージが変動します。貯まったマイルはクーポンに交換、特別イベントへご招待、さらには新商品の先行販売へのアクセスなどメンバー限定の特典を多数ご用意しています。

About Salomon

サロモンは1947年創業以来フランス アルプス山脈の麓アヌシーにて、革新的なフットウェア、アパレル、ウィンタースポーツ用品を創造するモダン・マウンテンスポーツ・ライフスタイルブランドです。アヌシー・デザイン・センターでは、デザイナー、エンジニア、アスリートが三位一体となり、スポーツとカルチャーの未来を形成しています。私たちサロモンは、マウンテンスポーツを通じて人々をあるべき最高の姿へと導くために存在しています。

サロモンオフィシャルサイト、オンラインストア

https://salomon.jp

サロモンジャパンオフィシャルインスタグラム

https://www.instagram.com/salomon_japan/

サロモンアウトドアジャパンオフィシャルフェイスブック

https://www.facebook.com/SalomonOutdoorJapan/

【読者のお問い合わせ先】 サロモン コールセンター TEL：050-1720-4849