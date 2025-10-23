コミック誕生75周年を迎える「PEANUTS」× “導入美容液発想ヘアケア” myBoostars（マイブースターズ）のコラボデザインを限定発売
株式会社ネイチャーラボ（本社：東京都渋谷区）は、“導入美容液発想ヘアケア”ブランド『myBoostars（マイブースターズ）』より、世界中で愛され続ける「PEANUTS（ピーナッツ）」の人気キャラクター・スヌーピーと仲間たちとのコラボデザインアイテムを発売いたします。2025年10月27日(月)よりネイチャーラボ公式ストアにて先行販売開始、2025年11月1日(土)より全国のドラッグストアで数量限定で発売いたします。
※ヘマチンシリーズのみ、公式オンラインストア・Amazon・マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ限定
世界中で長く愛され続けてきた「PEANUTS」は、スヌーピーや仲間たちが日常のちょっとした出来事の中で幸せを見つけていく物語です。
ヘアケアブランド『myBoostars』も、“幸福は、洗って待て。” をコンセプトに、髪を洗いほんの少し待つその時間を自分をいたわる大切なひとときへと変えています。
そんな二つの想いが重なり、今回のコラボレーションが実現しました。
スヌーピーデザインのアイテムは、バスルームで過ごすささやかな時間をやさしく彩り、そうした特別な想いを表現しています。
特設ページURL開設：https://store.naturelab.co.jp/blogs/topics/peanuts_myboostars_2025
PEANUTSコラボ 商品ラインナップ■シャンプー＆トリートメントセット
KERATIN ケラチン ダメージリペア〈シトラスサボンの香り〉
ダメージを補修して、髪の内部から艶やかでハリのある髪へ導く ケラチンブーストリペア処方
加水分解ケラチン(*1)配合、スキンケア発想から生まれたブースターシャンプー。
ダメージを補修し、しなやかなツヤ髪へ導きます。
ケラチン ブースターシャンプー＆トリートメントセット各400mL / 2,750円（税込） 発売日：2025年11月1日
●加水分解ケラチン含有水溶液 ５％(*2)
●ケラチンブーストリペア処方
マイクロケラチン(*1)：カラーやパーマでダメージを受けた髪を補修する
ブースター(*3)：美容液成分(*1)の髪内部への浸透(*4)を促進する
●サルフェート・シリコーン・パラベン・鉱物油・合成着色料フリー
*1 加水分解ケラチン(羊毛)[毛髪補修成分]
*2 化粧品原料(水、BG、加水分解ケラチン(羊毛)、フェノキシエタノール)として[毛髪補修成分]
*3 シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール[保湿成分]
*4 髪の内部まで
HEMATIN ヘマチン ふんわりボリューム＆カラーケア〈ペアー&ムスクの香り〉
全アイテムに「ヘマチン※1 」を配合。シャンプーには1％※2 、ミストには5％※2 の配合量でIN
カラーの色落ちを抑えてふんわり髪へ導く、ヘマチン(*1)配合シャンプー。
根元ふんわりなのに、毛先のまとまりが続きます。
※1 毛髪補修成分 ※2 化粧品原料（水、エタノール、ヘマチン、フェノキシエタノール）として[毛髪補修成分]
ヘマチン ブースターシャンプー＆トリートメントセット各400mL / 3,025円（税込） 発売日：2025年11月1日
●ヘマチンブースト エアリー＆カラーケア処方：
【ヘマチン(*1)】カラーした髪の色落ちを抑え、ダメージを受けた髪を補修する
【ブースター(*3)】美容液成分(*1)の髪内部への浸透(*4)を促進する
●サルフェート・シリコーン・パラベン・鉱物油・合成着色料フリー
*1 ヘマチン[毛髪補修成分]
*3 シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール[保湿成分]
*4 髪の内部まで
■ブースターミスト〈ヘアミスト&トリートメント〉
髪を補修して柔らかくする”髪の導入美容液”
ブランドのシグネチャーアイテムでもある 二層式ブースターヘアミスト(ケラチン/コラーゲン)は、カラーケア優先ならシャンプー前、ダメージケア優先ならトリートメント前と、悩みに合わせて使い方をアレンジでき、美容液成分(*1)の浸透(*2)を促進します。
*1 加水分解ケラチン(羊毛)または加水分解コラーゲンまたはヘマチン[全て毛髪補修成分]
*2 髪の内部まで
ケラチン ブースターミスト 90mL / 1,848 円（税込）
コラーゲン ブースターミスト 90mL / 1,848 円（税込）
ヘマチン ブースターミスト90mL / 1,980円（税込）
※発売は全て2025年11月1日
■プレゼントにもぴったりなクリスマスアートギフトボックス
ネイチャーラボ公式ECストア限定！
クリスマスアートギフトボックス入りの対象商品を購入いただくと
オリジナルお風呂ステッカーが付いてくる！
・対象期間：2025年10月27日(月)11時 販売スタート
・対象条件：対象商品を公式ECストアにてご購入
・対象商品：「PEANUTS」×「myBoostars」コラボデザイン商品
ケラチン 3点セット 4,598円（税込）
ヘマチン 3点セット 5,005円（税込）
（シャンプー＆トリートメント&ミスト 3セット入）
・賞品：オリジナルお風呂ステッカー 2種セット（購入者全員）
※オリジナルステッカーは、ギフトボックスへの同梱となります。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
■PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen にてイベント開催
本コラボレーション商品の発売に合わせ、期間限定でスペシャルイベントの開催も予定しています。
myBoostars ブースターミストを体験していただいた方には、オリジナルお風呂ステッカーをプレゼント！
※数に限りがございます
詳細は myBoostars公式アカウント にて随時ご案内いたします。
https://www.instagram.com/myboostars/
https://x.com/myboostars
■イベント概要
場所：PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen
東京都渋谷区神宮前１丁目１４－３０ WITH HARAJUKU B2F
期間：2025年10月25日(土)・10月26日(日)
時間：11:00～17:00
■「ピーナッツ」とは
「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。
チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。
【PEANUTS 75周年について】
しあわせは...75年。1950年、チャーリー・ブラウンやスヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングが初めて世の中に紹介されました。以来75年、PEANUTSは世界的な現象となり、受賞歴のあるアニメーション・コンテンツ、ステージショーやライブ体験、注目のコラボレーション、リテールプログラムを世界中で展開しています。芸術家、音楽家、哲学者、そしてファンは、70年以上にわたってチャールズ・シュルツ氏の創作にインスピレーションを受けてきました。そして、人間の経験をとても美しく、かつシンプルに表してくれる、この愛すべきキャラクターたちに終わりはありません。
■関連URL
・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/
・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan
・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan
・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info
・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」https://www.instagram.com/snoopyindailylife
・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp
■myBoostars（マイブースターズ）とは
髪の構造に着目した、スキニフィケーション発想のヘアケアブランド
『myBoostars（マイブースターズ）』は、2024年にスタート。”髪にも導入美容液を” ブランドのシグネチャーアイテムでもある、二層式の ”髪の導入美容液” は、シャンプー&トリートメントの間に +1ステップ加えるだけで美容液成分の浸透を促進。スキンケアにおいて成分で選ぶのが当たり前になっているように、ヘアケアも成分で選ぶことを重視し、肌と同じように髪の内部から美しさを育て理想の髪を叶えたいという想いから誕生しました。日々のスキンケアと同様に、成分を高濃度(※1 当社従来品比)で配合。 毛髪補修成分による頭皮・毛髪ケアを行いながら、独自のブースター処方によって、髪の内部まで浸透し潤いを促します。