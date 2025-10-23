招き猫の一大産地・愛知県常滑市に初出店。『眼鏡市場 イオンモール常滑店』10月24日（金）オープン

株式会社メガネトップ

眼鏡市場は、招き猫の一大産地として知られる愛知県常滑市の「イオンモール常滑」1階に、『眼鏡市場 イオンモール常滑店』を2025年10月24日（金）にオープンします。常滑市では初の出店となり、愛知県内では62番目の店舗です。

家族でゆっくりお買い物が楽しめる工夫を凝らした内装

ベビーカーや小さなお子さまと手を繋いでのお買い物を想定し設計した通路や、お連れさまの視力測定や混雑時でもゆっくりできる待合スペースなど、様々な世代のお客さまが安心してメガネ選びを楽しむことができる空間にしました。

また、メガネの展示、待合・各種診断、補聴器サロンと目的毎にスペースを明確に分けているため、各体験に集中でき、居心地の良い空間を目指しました。

ご家族で楽しめる設備が充実した「イオンモール常滑」

「イオンモール常滑」は、施設面積が東海3県最大の規模を誇り、敷地南側が名古屋鉄道空港線「りんくう常滑」駅に隣接し、敷地西側には知多横断道路「りんくうIC」が位置するなど、名古屋市内やセントレアからのアクセスにも恵まれた大型商業施設です。

「海と空を120%楽しむエンターテインメントパーク」をコンセプトに専門店の他に、屋外に26,000m2に及ぶ大自然の中でアクティビティを楽しめる「ワンダーフォレストきゅりお」があり、多くのご家族でにぎわっています。

店舗概要

店舗名 眼鏡市場 イオンモール常滑店

営業時間 10:00～21:00

取扱商品 メガネ、サングラス、補聴器

所在地 〒479-0882 愛知県常滑市りんくう町2丁目20-3

電話番号 0569-34-2188

駐車場 共同駐車場あり（3,500台）

アクセス 電車の場合：名鉄空港線「りんくう常滑」駅より徒歩1分

株式会社メガネトップ

所在地 静岡市葵区伝馬町8番地の6

代表者 代表取締役社長 冨澤 昌宏

設立年月 1980年5月

資本金 100百万円（2025年3月末）

事業内容 メガネ、コンタクトレンズ、補聴器の販売、その他関連商品の販売

店舗数 国内1,035店舗、海外28店舗（メガネトップグループ合計、2025年3月末）

従業員数 5,201人（2025年3月末）

コーポレートサイト https://www.meganetop.co.jp

眼鏡市場ウェブサイト https://www.meganeichiba.jp

お客様からのお問い合わせ先

株式会社メガネトップ お客様相談室

フリーコール：0120-818-828（受付時間9:00～18:00）

＊「眼鏡市場」「ALOOK（アルク）」「レンズスタイル」「レンズダイレクト」は（株）メガネトップのグループ店舗です