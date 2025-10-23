こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
″遠州森駅″のネーミングライツを獲得。『eBikeのふるさと』駅へ
森町から生まれた“ひとこぎの感動”
1993年、ヤマハ発動機が世界初の電動アシスト自転車（eBike）を「PAS」というブランド名で発売。その心臓部であるドライブユニットの生産が始まったのが、静岡県周智郡森町です。
開発当初、エンジニアたちが口にしたのが「ペダルをひとこぎした瞬間の感動を、たくさんの人に伝えたい」という想い。その実現のために日夜くり返された実験走行の舞台もまた、森町だったのです。製品化までには、数えきれないほどの改良と挑戦が重ねられました。
ドライブユニットは、ペダルを踏む力や回す速さ、スピードを感知し、状況に応じてモーターが自然にアシストを行うことで快適な走行を実現する、eBikeにとって最も重要な部品です。この精密な機構には、「人間感覚を最優先にした、人にやさしく、地球にやさしいパーソナルコミューター」という開発理念と、それを支えるものづくりへの情熱が凝縮されています。
森町にあるヤマハ発動機の製造拠点では、バイクで培われた厳しい品質基準のもと、ドライブユニットを一つひとつ丁寧に組み上げています。その静粛性や耐久性、滑らかなアシスト感は、国内外で高く評価され、いまや世界中の道を走り、多くの人々の暮らしを支えています。
今回の「eBikeのふるさと」駅は、天竜浜名湖鉄道による地域の魅力向上に向けた各駅の愛称（副駅名）募集に対して、当社製造拠点に最も近い「遠州森駅」の副駅名を取得したことにより実現しました。今後も、地域社会への貢献と、eBike（電動アシスト自転車）を通じたヤマハ発動機の認知向上を図ります。
