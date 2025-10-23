【新発売】医療・介護の悩みを解決する「溶けないアイス」。ネスレの栄養補助食品「アイソカル® クリア アイス みかん味」登場
ネスレ日本株式会社 ネスレ ヘルスサイエンス カンパニー(本社:兵庫県神戸市、カンパニープレジデント:中島 昭広、以下「ネスレ ヘルスサイエンス」)は、2025年10月27日(月)より、栄養補助食品「アイソカル® クリア」シリーズから新製品「アイソカル® クリア アイス みかん味」の販売を開始します。
■「アイソカル® クリア アイス みかん味」の特長
「アイソカル® クリア アイス みかん味」は、常温で届いた製品を冷凍庫で凍らせてアイスとして提供。
冷たさとやさしい口当たりが、無理なくカラダに栄養を届けます。
一番の特長は、冷凍庫から出して室温で40分後でも溶けて液体にならないところです。
溶けるのを気にせず、ゆっくり安心して食べられます。食べる人にも、見守る人にもやさしいアイスです。
冷蔵庫で冷やせば、ゼリーとして食べられます。アイスクリームの場合は、バニラなどの風味が多いですが、「アイソカル® クリア アイス みかん味」はみかん風味で、脂肪はゼロ。すっきりした味わいです。
アイスでもゼリーでも、気分やシーンに合わせて食べ方を選んでいただけます。
栄養成分は、1カップ50gあたり50kcal、4.0gのホエイプロテインを配合。一般的なアイスクリーム※1は、50gあたりカロリーが89kcal、たんぱく質が2.0g。
※1 出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
■製品概要
製品名:アイソカル® クリア アイス みかん味
発売予定日:2025年10月27日(月)
賞味期限:製造日より9か月
内容量:50g
包装:50g×24個(いずれも無果汁・香料使用)
ネスレ ヘルスサイエンス オンラインショップ販売価格(税込):3,696円
取り扱い上の注意:
・室温保存(直射日光を避け、なるべく涼しいところで保管してください。)
・冷凍せず、そのままでもお召し上がりいただけます。
使用上の注意:
・カップに漏れや膨張のあるものは使用しないでください。
・凍結したものを解凍すると、食感が変わったり、離水・分離したりすることがあります。
・解凍後の再冷凍は食感が硬くなるため、避けてください。
原材料に含まれるアレルゲン(28品目中):乳
販売経路:医療機関、介護施設、ネスレ ヘルスサイエンス オンラインショップ等
■ネスレ ヘルスサイエンス公式オンラインショップ
ネスレ ヘルスサイエンス オンラインショップ： https://healthscienceshop.nestle.jp/
楽天市場 ネスレ ヘルスサイエンス 公式オンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/nestlehealthscience/
Amazonネスレ ヘルスサイエンス 公式オンラインショップ：https://www.amazon.co.jp/stores/アイソカル/ホームページ/page/5C22F62E-1157-4FEE-A215-542EB9EBB30C
Yahoo!ショッピング ネスレ ヘルスサイエンス 公式オンラインショップ：https://shopping.geocities.jp/nestlehealthscience/
au PAY マーケット ネスレ ヘルスサイエンス 公式オンラインショップ：https://plus.wowma.jp/user/65181932/plus/