【新発売】医療・介護の悩みを解決する「溶けないアイス」。ネスレの栄養補助食品「アイソカル® クリア アイス みかん味」登場

ネスレ日本株式会社 ネスレ ヘルスサイエンス カンパニー(本社:兵庫県神戸市、カンパニープレジデント:中島 昭広、以下「ネスレ ヘルスサイエンス」)は、2025年10月27日(月)より、栄養補助食品「アイソカル® クリア」シリーズから新製品「アイソカル® クリア アイス みかん味」の販売を開始します。

■「アイソカル® クリア アイス みかん味」の特長

「アイソカル® クリア アイス みかん味」は、常温で届いた製品を冷凍庫で凍らせてアイスとして提供。

冷たさとやさしい口当たりが、無理なくカラダに栄養を届けます。

一番の特長は、冷凍庫から出して室温で40分後でも溶けて液体にならないところです。

溶けるのを気にせず、ゆっくり安心して食べられます。食べる人にも、見守る人にもやさしいアイスです。

冷蔵庫で冷やせば、ゼリーとして食べられます。アイスクリームの場合は、バニラなどの風味が多いですが、「アイソカル® クリア アイス みかん味」はみかん風味で、脂肪はゼロ。すっきりした味わいです。

アイスでもゼリーでも、気分やシーンに合わせて食べ方を選んでいただけます。

栄養成分は、1カップ50gあたり50kcal、4.0gのホエイプロテインを配合。一般的なアイスクリーム※1は、50gあたりカロリーが89kcal、たんぱく質が2.0g。

※1 出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年

■製品概要

製品名:アイソカル® クリア アイス みかん味

発売予定日:2025年10月27日(月)

賞味期限:製造日より9か月

内容量:50g

包装:50g×24個(いずれも無果汁・香料使用)

ネスレ ヘルスサイエンス オンラインショップ販売価格(税込):3,696円

取り扱い上の注意:

・室温保存(直射日光を避け、なるべく涼しいところで保管してください。)

・冷凍せず、そのままでもお召し上がりいただけます。

使用上の注意:

・カップに漏れや膨張のあるものは使用しないでください。

・凍結したものを解凍すると、食感が変わったり、離水・分離したりすることがあります。

・解凍後の再冷凍は食感が硬くなるため、避けてください。

原材料に含まれるアレルゲン(28品目中):乳

販売経路:医療機関、介護施設、ネスレ ヘルスサイエンス オンラインショップ等

■ネスレ ヘルスサイエンス公式オンラインショップ

ネスレ ヘルスサイエンス オンラインショップ： https://healthscienceshop.nestle.jp/

楽天市場 ネスレ ヘルスサイエンス 公式オンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/nestlehealthscience/

Amazonネスレ ヘルスサイエンス 公式オンラインショップ：https://www.amazon.co.jp/stores/アイソカル/ホームページ/page/5C22F62E-1157-4FEE-A215-542EB9EBB30C

Yahoo!ショッピング ネスレ ヘルスサイエンス 公式オンラインショップ：https://shopping.geocities.jp/nestlehealthscience/

au PAY マーケット ネスレ ヘルスサイエンス 公式オンラインショップ：https://plus.wowma.jp/user/65181932/plus/