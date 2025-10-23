こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『かいじゅうパレット』スマホゲーム化決定！「パズル＋かいじゅう観察」で個性豊かなウルトラ怪獣たちの暮らしをのぞいてみよう！
円谷フィールズホールディングスのデジタル事業戦略子会社であるメタフィールド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 大塩 忠正、以下「メタフィールド」）は、株式会社円谷プロダクション（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 永竹 正幸、以下「円谷プロ」）の作品に登場する怪獣たちが主人公のデジタル発コンテンツ『かいじゅうパレット』のスマートフォン向け新作ゲーム化を決定しました。
本日（10月23日）より事前登録を開始します。またゲーム化を記念して公式Xにて「フォロー＆リポストキャンペーン」を開催します。さらにゲーム紹介の動画をYouTubeウルトラマン公式チャンネル等で公開します。
なお、ゲームの正式リリースは2025年内を予定しています。
▸『かいじゅうパレット』ゲーム紹介PV： https://youtu.be/61qZBi1TOE8
■『かいじゅうパレット』とは
『かいじゅうパレット』は、2025年7月よりSNS「X」上で展開している、円谷プロ作品に登場する怪獣たちが主人公のデジタル発のコンテンツです。ゴモラ、ぺギラ、ムクムクなど、人気の怪獣たちが、かわいく個性豊かな「かいじゅう」としてそれぞれの棲みか（すみか）で自由気ままに暮らしている様子を楽しく観察することができます。これまでのウルトラマンシリーズをはじめとする円谷プロ作品のファンの方はもちろん、女性の方々を中心に多くの方に楽しんでいただける世界観となっています。
▸『かいじゅうパレット』公式X： https://x.com/kaiju_palette
■『かいじゅうパレット』がカジュアルなスマホゲームに！！
このたび、『かいじゅうパレット』がスマートフォン向け新作ゲームとして登場します。ゲームのジャンルは女性の方々を中心に人気のある「マージパズル」。シンプルで直感的な操作性と大自然を感じさせるカジュアルな画面デザインで、プレーヤーを『かいじゅうパレット』の不思議な癒やしの世界へといざないます。
ゲームの３つの特徴
【特徴①】「マージパズル＋かいじゅう観察」の新感覚！
シンプル操作の「マージパズル」で素材を集め、かわいいかいじゅうたちの暮らしを“こっそり観察”。プレイするたびに癒やされる、新感覚のゲームです。
【特徴②】「あそびどうぐ」にやってくるかわいい「かいじゅう」たちを観察！
集めた素材で作った「あそびどうぐ」を「すみか」に設置すると、かいじゅうたちがやってきます。好奇心たっぷりの行動や予想外の一面を観察して、ほっこりしましょう。
【特徴③】個性豊かな「かいじゅう」たちをコレクション。レアな亜種にも出会える！
個性豊かなかいじゅうたちの“亜種”が多数登場！ コレクションする楽しさやレア個体を発見するドキドキ感が味わえます。
■事前登録開始
本日（10月23日）より、AppleおよびGoogleの各アプリストアでの事前登録を開始します。事前登録いただくことで、ゲームの正式リリース後すぐにゲームを遊ぶことが可能です。
▸事前登録： https://app.adjust.com/1tpdvi33
■Amazonギフトカード 500円分が100名様に当たる「フォロー＆リポストキャンペーン」を実施！
ゲーム化および事前登録開始を記念して、Amazonギフトカード（デジタルタイプ）500円分が100名様に当たる「フォロー＆リポストキャンペーン」を公式X上で実施します。
＜キャンペーン参加方法＞
・手順(1) 公式Xをフォロー
▸『かいじゅうパレット』公式X： https://x.com/kaiju_palette
・手順(2) キャンペーンの該当ポストをリポスト
＜キャンペーン応募期間＞
・2025年10月23日（該当ポスト後） ～ 2025年11月6日 23:59まで
＜抽選プレゼント内容＞
・Amazonギフトカード（デジタルタイプ）500円分：100名様
＜ご注意＞
・ダイレクトメッセージ（DM）にて当選のご連絡をさせていただきます。
・詳細は、手順(2)の該当ポストにリプライされる応募規約をご覧ください。
・やむを得ない事情により、予告なくキャンペーンを変更・中止する場合があります。
※「Amazon」はAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
■ゲーム公式Xアカウント開設
また今回のゲーム化決定にあわせて、ゲームに関する情報や魅力を専門に紹介するXを新たに開設します。既に展開中の『かいじゅうパレット』のキャラクターやブランドの魅力を紹介する公式Xとあわせてお楽しみください。
▸ゲーム公式X【新設】： https://x.com/kaiju_palette_g
■アプリ基本情報
アプリ名： かいじゅうパレット
ジャンル： マージパズル
リリース日： 2025年内
対応OS： iOS/Android
言語対応： 日本語・英語・繁体字・簡体字
配信対象： 全世界（一部の国・地域を除く）
利用料金： 基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)
▸『かいじゅうパレット』公式HP： https://www.kaiju-palette.com/
■コピーライト表記について
以下の表示をお願いします。
©TSUBURAYA PRODUCTIONS / ©Meta Field Inc. / ©Nobollel Inc.
メタフィールドについて
2022 年6月に設立された、円谷フィールズホールディングスのデジタル事業領域の子会社。
「未来の“エンタテインメントフィールド”を創造する」をミッションに、主に円谷フィールズホールディングスグループが保有するIPを活用した、以下のようなデジタル事業をプロデュースしていきます。
＜メタフィールドの事業内容＞
①デジタルエンタテインメント事業
②XR・メタバース・Web3事業
③ファンコミュニティ事業
④IP×デジタル新領域事業
メタフィールド株式会社
社名：メタフィールド株式会社（英文名：Meta Field Inc.）
代表者：代表取締役社長 大塩 忠正
設立：2022年6月2日
資本金：1,000万円
本社所在地：東京都渋谷区南平台町16番17号渋谷ガーデンタワー
事業内容：円谷フィールズホールディングスグループが保有するIP、その他のIPを活用したデジタルサービスの企画・プロデュース
URL：https://metafield.jp/
問い合わせ：https://metafield.jp/contact/
※記載された会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
