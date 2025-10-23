公益財団法人自動車リサイクル促進センター（所在地：東京都港区、代表理事：細田 衛士）は、「いしかわ環境フェア2025」に出展します。

JARCブースでは、ごみの削減と資源の有効利用を目指したクルマのリサイクル制度をご紹介します。自動車リサイクルのイメージキャラクター自動車リサイクル博士（通称：「博士」）も登場し、来場者の方と楽しく交流します。

また、自動車リサイクルを学べるクイズにご参加いただいた方には、数量限定でオリジナルグッズをプレゼントします。ぜひお立ち寄りください。





◆イベント概要

・名 称： いしかわ環境フェア2025

・会 場： 石川県産業展示館3号館

・会 期： 11/1日（土）・2日（日）9：30～16：30

・入場料： 無料

・主 催： いしかわ環境フェア実行委員会 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/fair/index.html

◆展示ブース概要

・パネル展示（自動車リサイクルの流れ等）

・学習冊子の配布、学習サイト体験

・タブレットやスマホでのクイズ実施

・着ぐるみ（自動車リサイクル博士）との交流