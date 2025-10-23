JIG-SAW US、NEQTO.ai - IoTデータを即時に可視化できるAIダッシュボードを正式リリース ～すでに米国で100件超の試験導入、世界市場への展開を視野～
JIG-SAW INC.（東京都中央区、以下 JIG-SAW）の米国法人JIG-SAW US, INC.（カリフォルニア州、以下 JIG-SAW US）は、本日、AI powered IoTダッシュボード「NEQTO.ai」を正式に発表しました。 https://neqto.ai/
NEQTO.aiは、あらゆるIoTデバイスから収集したデータを瞬時にダッシュボード上に可視化し、アラートやインサイトを提供するAIを活用したサービスです。
従来、IoTデータの活用には長期の開発期間や専門チームが必要でしたが、NEQTO.aiは、数分で、IoTデバイスの接続からデータの可視化、アラート設定、インサイト取得までをワンストップで可能にします。また、誰でも簡単に使えるサービスとして、非エンジニア層（オペレーターから経営者まで）が開発いらずのノーコードでダッシュボードを取り扱える環境を提供します。
IoTデータの見える化を簡単・シンプルに実現 - それがNEQTO.aiです。
米国ではすでに100件を超える試験導入が進行しており、多数のプロジェクトが本番稼働へ移行しています。
複雑でコストのかかるダッシュボード開発が省けるため、多くのSier、大手クラウド、SaaS系、データ分析会社などとの連携を進めており、今後は、南米、欧州、中東、アジアへと順次展開し、グローバル市場での拡大を加速します。
NEQTO.aiの主な特長
すぐに繋がる
AIオートパーサーにより、ゲートウェイやデバイスに自動接続
誰もがビルダーに
ダッシュボード（グラフ作成）からアラート設定まで直感的
数秒でインサイトを獲得
AI Chat Bot経由でLiveデータをグラフやアラートへ変換
透明性ある価格体系
センサー数や通信量に依存しない定額モデル（月額＄299～）
業界横断で適用可能
製造、物流、エネルギー、小売、農業など幅広い分野に対応
導入プロセス
デバイス接続
MQTT、HTTP、WebSocketに対応し、自動検出とリアルタイム解析を実現
AIデータ処理
自動構造化、インテリジェントタグ付け、通知設定
スマート可視化
AIが最適なグラフやダッシュボードを自動生成
インテリジェントアラート
予測異常検知とマルチチャネル通知
価格体系
無料スターター（30日間）
評価用途で全機能を利用可能
プロフェッショナル
月額299米ドル
スケール（年間契約）
応相談
※柔軟なスケーリング - スタートアップから大企業まで幅広く対応
主なユースケース
製造
生産監視、自動品質管理
食品
HACCP監視、コールドチェーン温度管理、生産効率最適化
物流
車両追跡、ルート最適化、配送品質管理
スマート倉庫
在庫追跡、予測保全、安全管理
バッテリー管理
充電サイクル監視、性能最適化、安全性確保
小売
顧客動線分析、在庫アラート、省エネ制御
エネルギー
消費監視、スマートグリッド連携、再エネ最適化
農業
土壌監視、灌漑自動化、作物健康管理
技術革新：AIによるIoTデータ処理最適化
JIG-SAWは、IoTデータ活用を加速させる知的財産として新たなAI特許を出願しました。
