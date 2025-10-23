村上農園が届けるアスリート応援企画第一弾　青山学院大学陸上競技部 夏合宿密着映像を公開！

株式会社 村上農園

発芽野菜の国内シェアNo.1（※１）の株式会社村上農園（本社：広島市、代表取締役社長：村上清貴、以下 村上農園）は、箱根駅伝優勝常連校である青山学院大学陸上競技部（長距離ブロック）との共同取り組みとして、夏合宿密着映像を村上農園公式YouTubeチャンネルに投稿しました。今夏８月に行われた青山学院大学陸上競技部の強化合宿にて、選手・監督・コーチに向けて「ブロッコリー スーパースプラウト」についての栄養セミナーを実施した様子や、合宿での食事・練習の様子など、青学陸上部の“強さ”の理由が凝縮された映像になっています。

◆動画本編 ：https://youtu.be/oCswlt9WcLU

◆予告ショート動画：https://youtube.com/shorts/_6mLWyYqe-Q

※１：KSP-POS（食品SM）かいわれ、豆苗、スプラウトにおける販売金額シェアを基に自社集計（2024年1～12月）

また9月より青山学院大学町田寮「BLUE PEAK食堂」にて、寮食に「ブロッコリー スーパースプラウト」の使用も始まっており、公式SNSでの投稿もスタートしています。サンドイッチや丼ものなど、様々なメニューで使用され、「ブロッコリー スーパースプラウト」を通じて選手の皆さんを食事面からサポートしています。

青山学院大学陸上競技部町田寮「BLUE PEAK食堂」公式Instagram

https://www.instagram.com/bluepeak.acc/

動画概要

【原監督インタビュー】

箱根駅伝11年で8度勝つ青学陸上部を率いる、原晋監督。夏合宿の重要性や苦しい中でも楽しむ「青学スタイル」など、強さの理由について語っていただきました。

【2名の選手にインタビュー】

黒田朝日選手・塩出翔太選手を取材しました。青学陸上部を牽引するエースのお2人に、今年のチーム状態や今後の目標について語っていただきました。

【王者青学の練習風景】

合宿中の練習に密着。毎朝5時の15km走から始まり、柔軟ストレッチによる体のメンテナンスなど。坂道を全速力で駆け上がる、坂道ダッシュは圧巻です。

【選手を支える食事の裏側】

トレーニングの一環ともいえる、選手の体を作る毎日の食事。青学陸上部OBの管理栄養士による日々の食事マネジメントと、その重要性に迫ります。

【ブロッコリー スーパースプラウトの栄養セミナー】

合宿の合間に、ブロッコリー スーパースプラウトの栄養セミナーを開催しました。有用成分「スルフォラファン」を豊富に含み、選手のコンディションをサポートします。

今後の主な共同施策予定

(1) 青山学院大学陸上競技部（長距離ブロック） 原晋監督・村上農園代表取締役社長 村上清貴とのスペシャル対談 YouTube公開

(2) 青山学院大学陸上競技部監修のブロッコリー スーパースプラウトレシピの開発

(3) 特設サイトの開設 など

ブロッコリー スーパースプラウト

ブロッコリー スーパースプラウトは、村上農園独自専用品種を使用したブロッコリーの発芽3日目の新芽(スプラウト)で、有用成分「スルフォラファン」を一般のブロッコリーの 20 倍以上(400mg/100g 中)含む高成分野菜です。米国ジョンズ・ホプキンス大学医学部のポール・タラレー博士によって開発され、国内では独占ライセンス契約を結んだ村上農園だけが生産・販売しています。近年消費者の健康志向がさらに高まる中、スルフォラファン含有量への関心も増しており、出荷量は過去 10 年間で約6倍に伸びています。最先端の植物工場において、高度な栽培技術を駆使し、年間を通して高品質で安定した含有量の製品を出荷しています。

ブロッコリー スーパースプラウト ブランドサイト

https://www.murakamifarm.com/sprout/

村上農園 会社概要

【設立】1978年1月

【代表者】代表取締役社長 村上清貴

【売上 】113億7,600万円（2024年12月期）

【事業内容】ブロッコリー スーパースプラウト、豆苗などの高成分野菜や発芽野菜、マイクロハーブの生産・販売

【事業所】 本社・研究開発部（広島）、生産センター（北海道、宮城、千葉、神奈川、静岡、山梨、三重、広島、福岡）、 営業所（東京、愛知、大阪、広島、福岡）

【関連会社】株式会社沖縄村上農園（沖縄県大宜味村）

【加盟団体】一般社団法人 日本経済団体連合会（経団連）

【ウェブサイト】https://www.murakamifarm.com