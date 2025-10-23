「認定バックログスイーパー2025就任式」を初開催！新たに5名のスペシャリストが誕生

株式会社ヌーラボ

株式会社ヌーラボ(https://nulab.com/ja/)（本社：福岡県福岡市、以下 ヌーラボ）は、2025年10月17日（金）に開催した「Nulab Conference 2025(https://nulab.com/ja/event/conference-2025/)」の懇親会にて、「認定バックログスイーパー2025就任式」を実施しました。本取り組みは、チームのタスク管理やプロジェクト運営を通じて組織の生産性向上に寄与する実践者を認定するもので、今回初めての開催となります。

また、本日10月23日には「バックログスイーパー」に関する公式ページ(https://nulab.com/ja/teamwork-management/backlog-sweeper/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=20251023)を公開し、活動内容や認定者の取り組みを広く紹介していきます。

■認定バックログスイーパー就任式について

部署や専門分野を越えた多様なメンバーが協働する現代のビジネス環境では、チーム全体の進捗を整理し、役割を明確にしながらプロジェクトを推進する“チームワークマネジメント(https://nulab.com/ja/teamwork-management/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=20251023)”の実践が不可欠です。ヌーラボでは、そうした実践を支えるキーパーソンを「バックログスイーパー」と呼び、その活動を通じて「チームワークが生まれる環境づくり」を推進しています。今回の就任式は、その理念を体現する実践者を認定する初のイベントとなりました。

■バックログスイーパー公式ページを公開

このたび、就任式で選ばれた認定バックログスイーパーの紹介や活動内容を発信する「バックログスイーパー公式ページ」を、2025年10月23日に公開しました。本ページでは、「バックログスイーパー」の概要や、チームワークマネジメントを支える認定者の実践ノウハウを、「活動実績」や「お知らせ」などのコンテンツを通じて紹介していきます。今後も、組織の生産性向上やチーム運営のヒントとなる情報を継続的に発信していく予定です。

【公式ページはこちら】 :https://nulab.com/ja/teamwork-management/backlog-sweeper/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=20251023

認定バックログスイーパー2025 一覧（五十音順）- 株式会社デジタルキューブ 執行役員デザイン部長 恩田 淳子 氏- 株式会社JBN Webディレクター 金子 大地 氏- 株式会社フィラディス 情報システム部・IT Support ＆ Strategy 高木 俊輔 氏- 西部ガスホールディングス株式会社 デジタルマーケティング部マーケティングDXグループ 友池 真祐子 氏- 株式会社プロクモ クリエイティブチーム統括マネジャー 丸野 美咲 氏左から恩田氏、金子氏、高木氏、友池氏、丸野氏

受賞者はいずれも、チームの透明性と信頼関係を重視しながら、メンバーの自律的な働き方を支え、プロジェクトを円滑に導いてきた点が高く評価されました。

ヌーラボ 代表取締役CEO 橋本 正徳よりコメント

ヌーラボが提唱する“チームワークマネジメント(https://nulab.com/ja/teamwork-management/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=20251023)”の本質は、個人のスキルを越えた“チームとしての成果づくり”にあります。 今回認定された皆さんは、その精神を日々の現場で体現してくださっている方々です。今後は、認定バックログスイーパーの皆さんが、自身の職場や業界でその知見を発信し、チームワークマネジメントの輪を広げていく存在になってくださることを期待しています。ヌーラボとしても、バックログスイーパーの取り組みを通じて、チームワークがより良く機能する社会を広げていきたいと思います。

■ヌーラボが提供するサービスについて

ヌーラボは、異なる職種や違う部門のメンバーで形成されたチームが共通の目標に向かって自律的に協働し、組織全体の生産性を向上させる「チームワークマネジメント(https://nulab.com/ja/teamwork-management/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=20251023)」を提唱し、PDCAがスムーズに回るための包括的なサービスを提供しています。プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」は、2025年6月20日に20周年を迎えました。これを記念し、これまでの歩みとこれからの展望を紹介する特設サイトを公開しています。

・プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」：https://backlog.com

▶ Backlog20周年特設サイト：https://backlog.com/ja/20th-anniversary/

・オンラインホワイトボードツール「Cacoo」：https://cacoo.com/ja/home

・組織の情報セキュリティ・ガバナンスを高める「Nulab Pass」：https://nulab.com/ja/nulabpass

■ 株式会社ヌーラボについて

