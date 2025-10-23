競技プログラミングコンテスト「HACK TO THE FUTURE 2026」11月7日から11日間にわたりオンラインにて開催

フューチャー株式会社

フューチャー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長 グループ CEO 金丸恭文）は、競技プログラミングコンテスト「HACK TO THE FUTURE 2026」を2025年11月7日（金）から11月17日（月）までの11日間にわたりオンラインにて開催します。



フューチャーグループは高度なアルゴリズムの構成力と発想力を持つ人材の発掘を目的に、2018年から競技プログラミングコンテスト「HACK TO THE FUTURE」を開催しています。2019年より対象を中高生などのユース層にも広げ、これまでに国内外からのべ7,186名が参加しています。

9回目となる本コンテストは、「ヒューリスティック（マラソン）形式」で実施します。11日間という開催期間のなかで1つの問題に対してプログラムを作成し、そのスコアの高さを競う形式です。アルゴリズムの設計力やプログラミングの正確性はもちろん、論理的に問題を解決する思考力やアプローチを改良し続け最後まで戦い抜く力が試されます。成績上位者には賞金・奨励金を授与するとともに、コンテスト終了後に東京都内で開催予定の交流会に招待します。

フューチャーグループは、高度なプログラミングスキルを持つ人材が世代を超えて切磋琢磨する場を提供し、日本の未来を変え得るIT人材の育成に貢献します。

※「HACK TO THE FUTURE 2025」の解説配信より（2024年12月）

https://www.youtube.com/watch?v=heT7phjNLLs

【コンテストサイト】

AtCoder「HACK TO THE FUTURE 2026」

https://atcoder.jp/contests/ahc056

※本コンテストはAtCoder株式会社のオンラインシステムを利用するため、アカウントをお持ちでない方はAtCoder公式サイト（https://atcoder.jp）の「新規登録」からアカウントを開設し、コンテストページの「HACK TO THE FUTURE 2026」から「参加登録」を行ってください。

【大会概要】

開催期間：2025年11月7日（金）19:00～11月17日（月）19:00 ※期間内であれば途中参加も可能

参加要件：年齢性別は問いません

実施形式：オンライン

参加方法：AtCoderにログインし、事前にコンテストページ「HACK TO THE FUTURE 2026」から

「参加登録」ボタンを押して参加登録を行うと、開始時刻に問題が公開されます。

※成績上位者には賞金・奨励金を授与します。

・全体 成績上位10名

・就活生部門 成績上位30名

・ユース部門（18歳以下 ※2007年4月2日以降生まれの方が対象）16名

成績上位10名、全国6ブロック（北海道東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州沖縄）の上位各1名

※交流会の対象となる成績上位者の方には詳細を連絡します。

主催：フューチャー株式会社

協力：フューチャーアーキテクト株式会社、フューチャー イノベーション フォーラム